“Aurora Prieto demostrou unha gran deslealtade ao goberno, que nos doeu moito”

Mariano Abalo ten tres voltas. É un mariñeiro da política e non se farta de amenzar con que ven a dereita para chamar á unidade dunha esquerda que en Cangas está destripada. Defende o seu goberno, a xestión da crisis e a alcaldesa Victoria Portas, para sorpresa de moitos de seus seguidores. Carga contra a dimisionaria Aurora Prieto e defende ó edil de goberno Adrián Pena.– Como evalúa a dimisión da sua xa excompañeira de goberno, Aurora Prieto?–Non é grato perder persoas que aportan traballo nun equipo de goberno, pero dadas as circunstancias entendo que pode resultar positivo para favorecer que o goberno municipal teña un ritmo e unha coherencia de traballo moito máis eficaz e decidida.

–Considera que é algo premeditado para que EU se presente en solitario as próximas elecciones municipais?

–Sen dúbida algunha. Se compañeiros de Esquerda Unida como Pepe Chimé ou Antonio Sangabriel apostaron e loitaron pola unidade da esquerda agora pasa o contrario. Unha vez que Izquierda Unida non ten a Alcaldía xa non só non lle interesa a unidade senon que aposta en firme por favorecer a volta de Sotelo, non importándolle reventar ao goberno, dividir o voto e aliarse con forzas que xiran á dereita. Lamentablemente Izquierda Unida xa actuou dunha forma similar no Porriño provocando a perda da Alcaldía do PSOE para entregarlla ao PP.

A verdade, cree que pódese gobernar Cangas con duas personas? Xa sei que dirá que tamén está Adrián Pena, pero ten abandoadas as súas delegaciós e só vai aos plenos e xuntas de goberno

–Estamos demostrando que si, a pesar de todos os atrancos e boicots da oposición. ACE, coa súa alcaldesa ao fronte, rebaixou a débeda de máis de 15 millóns de euros a catro; sacou ao Concello do Plan de Axuste que deixaba con pouco marxe de manobra ao Concello; xestionou unha subvención de casi 3 millóns de euros para a renovación do alumeado exterior sacando a Cangas da penumbra e do despilfarro económico; foi quen de sacar adiante os Plans Concellos dos anos 2021 e 2022, con numerosas obras en marcha ou en proceso de adxudicacións , sen esquecer o importante incremento nas axudas por emerxencia social. En realidade, comparado con outros gobernos de maioría, considero que a nosa xestión é intachable. Os que agora veñen reclamando tanto a este goberno en minoria xa quixeran ter a mesma capacidade de traballo- En relación con Adrián Pena aclarar que agora mesmo está incorporado ao traballo local a traves da xunta de gobernol. Sen a súa participación sería moi difícil sacar adiante os acordos de goberno,

–Como se llegou a todo esto?

–Esta pregunta é importante. Non é unha cuestión de diferenzas persoaisten moito máis calado, de fondo hai unha diferenza no xeito de entender a vida pública. O que está en xogo é que a dereita , as forzas da corrupción e os que queren vivir a conta das migallas que lle deixa comr o sistema non soportan e van a morte contra as persoas que teñen un pensamento e unha acción politica decente é de esquerdas. Coa súa estratexia están provocando que a dereita, volva gobernar Cangas. Por iso non podemos ceder nindar un paso atrás, pois sería volver aos tempos do enchufismo e a corrupción.

–Victoria Portas midiu ben o cese dos ediles socialistas en 2021?

–Foi unha decisión dificil pero coherente. Se ACE no seu programa levaba unha aposta firme pola defensa do medio ambiente, non podia mirar para outro lado nen diante da desfeita da duna nen tampouco das denuncias en defensa do medio ambiente- Ainda así convén deixar claro que so se cesou aos dous concelleiros involucrados naqueles feitos. O PSOE, como partido, pudo posicionarse en defensa do noso medio ambiente pero en cambio decidiu abandonar o goberno e encubrir o atentado ambiental. Recordar tamén que os que agora queren pasar por amigos do PSOE foron os primeiros en pedir ceses e dimisións.

–Cando ocurriu o polémico wasap de la alcaldesa chamando incapaz a Aurora Prieto, usted dixo que o iban a tratar no seno de ACE. Foi así? Suscribe a suas verbas?

–Isto resulta incluso ridiculo e unha simple anédocta porque a relación ata onde interesou, mantívose. A discrepancia xurde cando temos coñecemento de que esta concelleira do “goberno” nos acusa, á alcaldesa e a min, de non aportarlle cartos a turismo. Ela era coñecedora das conversas cos grupos para aprobar os orzamentos e de que os votos da oposición tumbaran as contas para 2022. Demostrou unha profunda deslealtade,hacia o goberno que nos molestou moito.ACE naturalmente que subscribe o apoio a alcaldesa e do concelleiro de Facenda pois do contrario caeriamos no absurdo de apoiar a quén nos acusou de non defender actuacións para mellorar as condicións económicas do noso pobo.- Por que non condenou o wasaps contra unha compañeira?

-Para ser ainda máis claro dicir que ese wasap nunca existiu. A verdade é que se enviou un correo electrónico aos compoñentes da Mesa Sectorial de Turismo para deixar totalmente claro que o goberno si contemplou nos orzamentos de 2023 o apoio ao sector do comercio e turismo desmontando e desmentindo a grave acusación de Aurora Prieto. No contido poñíase en cuestión as motivacións de Aurora Prieto para trasladar aos colectivos unha versión sesgada da realidade.

“Quero deixar moi claro o meu apoio a Victoria Portas”

–No cree que é un erro para futuras alianzas tratar de meter ao PSOE no saco da dereita? –O PSOE métese solo nese saco votando co PP a petición de dimisión da alcaldesa. Para que? Para que goberne Sotelo?...unha barbaridade, O PSOE debe saber e o sabe que ou se recompón a esquerda ou só se vái beneficiar a dereita poñéndo en risco un goberno municipal de esquerdas co risco tamén de que o PP recupere o goberno da Deputación. Iste é un importante problema que ainda se pode atallar senon prevalecen escuros intere – Xa está confirmado que ACES presentará a Victoria Portas como candidata a Alcaldía de Cangas? –Será a asemblea da Alternativa Canguesa de Esquerdas quén elixa á persoa candidata á Alcaldía cando chegue o momento. Se ben quero deixar moi claro o total apoio a Victória Portas tanto como alcaldesa como candidata se así o decide ela. –Moitos pensan que ésta podría ser unha oportunidade para vostede de encabezar unha lista, verse alcalde eretirarse da política no cargo. O pensa así? –Para min a única preocupación é que a esquerda, e si é a esquerda nacionalista mellor, siga gobernando en Cangas. Debemos ter moi claro que o importante non é quen lidere senon o proxecto e o programa. Tamén quero ser moi claro dicinco que é preocupante que neste momento se lle está dando prioridade ao partidismo e usar a política como trampolín de ambicións persoais e non como un servizo público. Pois non foi lóxico que a oposición tumbase un envestimento de máis de 3.000.00 millóns de €, nin tampouco aqueles (EU) que xa non teñen a Alcaldía nos estivesen boicoteando dende dentro. Por iso mesmo debe ser esencial unha xestión onde prevaleza o interés público. –Dígame a verdade, ACES vai a ir en solitario sin EU y sin Podemos nas eleccións? –A Alternativa Canguesa de Esquerdas vái estar permanentemente aberta a cunha unidade de esquerdas consecuente pero sen oportunismo e sen incoherencias pois non se pode escribir unha cousa e logo facer outra, –Vostede é consciente que en as pasadas elecciones, a esquerda tivo máis votos que nunca e, sen embargo, están con 3 concellais no goberno. Que pasa na esquerda para non ser capaz de mantenese unida? Xa non só é ejemplo de Cangas, senon o de Podemos e Sumar a nivel de España. –Resulta evidente que sen a unidade da esquerda ábreselle a porta á dereita pero cando en Cangas constituimos ACE e cando en Galicia axudamos a crear Alternativa Galega de Esquerdas tiñamos claro cal era o camiño a seguir. Tristemente ambicións persoais de quenes só aspiraban a unha poltrona frustraron ese camiño. En consecuencia, onte e hoxe a Fronte Popular, canguesa, galega e ibérica, sería o camiño a seguir.