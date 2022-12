Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena asumirán de forma conjunta las áreas que deja Aurora Prieto

La salida de Aurora Prieto del gobierno de Cangas no supondrá que otra persona asuma directamente las que eran sus funciones, sino que serán los tres ediles del actual ejecutivo cangués –Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena– los que se repartan el trabajo de forma conjunta, al igual que sucede en el resto de áreas municipales. Así lo ha manifestado la regidora, que subraya que la marcha de Prieto “no significa ningún cambio. Seguiremos manteniendo el mismo modelo de gestión de los últimos meses”. Portas apunta que “el reparto de áreas ya era totalmente transversal y es en la junta de gobierno de los lunes donde nos repartimos el trabajo en función de las agendas de cada uno de nosotros”.

Así pues, los asuntos de Servizos, Enerxía, Turismo y Cultura –áreas de las que era responsable Prieto hasta esta misma semana– serán distribuidos entre los miembros del actual gobierno local en una situación en la que Victoria Portas no ve excesivos problemas. “Ya éramos tres concejales antes, pero esto sigue siendo una empresa con 217 trabajadores. Los trabajadores continúan siendo los mismos”, subraya.

Señala Portas que Adrián Pena –que había estado alejado de la vida municipal por una baja– está ya plenamente integrado en el equipo de gobierno y que únicamente son sus obligaciones laborales las que le pueden impedir participar en momentos puntuales. “Lleva ya tres meses con nosotros porque si no fuera así no habríamos podido sacar adelante las juntas de gobierno al no haber quórum”, una situación que achaca a la ya exintegrante del gobierno cangués. “Faltaba y nunca decía por qué, avisando a última hora”, manifiesta la regidora canguesa, que recalca que el camino ahora es “centrarse exclusivamente en la gestión. Teníamos muy claro hace un año que esto iba a pasar y no tiene sentido entrar en polémicas”.

La alcaldesa reconoce que, más allá de que la dinámica de trabajo será la misma, “yo estaré personalmente más tranquila”, aunque apuntó, eso sí, al escaso margen de maniobra que le concede el no poder aprobar unos presupuestos y tener que actuar con unos prorrogados. “No se pueden hacer cosas porque ese presupuesto lo rechazaron PP y PSOE. No se puede hacer más, pero donde no llegan nuestros recursos solicitaremos el apoyo de otras administraciones para tirar de subvenciones”, relata.

Una de las cuestiones que más preocupa a Portas es la reparación de los parques infantiles, iniciativa de la que se cuenta con un inventario y una valoración económica. “Se dijo que era urgente arreglarlos, los incluimos en el presupuesto, pero se votó en contra. Y no ha sido posible hacer una modificación de crédito”, afirma, antes de añadir que “estamos buscando recursos legales para poder solucionarlo”. Mientras, reconoce que la situación es alarmante. “En caso de que haya un problema de seguridad la responsabilidad es de la Alcaldía, así que si hay alguien a quien le preocupe esto soy yo”, sentencia. Admite que “no se pueden arreglar todos de golpe y tampoco es una situación del último año y medio”, y lanza una postrera advertencia: “Prefiero desmontar los parques que tenerlos en estas condiciones”.

ACE asegura que el PP “no logrará paralizar Cangas”

Las críticas vertidas por el Partido Popular tras la marcha de Aurora Prieto del ejecutivo cangués –llamando “alcaldesa ilegítima” a Victoria Portas– han encontrado rápida respuesta en el portavoz de ACE, Mariano Abalo, que subraya que “ni Portas ni ACE van a renunciar a la Alcaldía, ni el PP va a conseguir paralizar Cangas”, a pesar, añade, “del brutal boicot de la oposición”.Abalo asegura que “después de que haya quedado claro que el grupo municipal de ACE está conformado por tres ediles, pues el cuarto se incorporó a la oposición desde febrero de 2021” es ahora cuando el PP “quiere volver a las andadas para meter por la puerta falsa un gobierno de derechas sin pasar por las urnas”.

Afirma el concejal que los populares “se equivocan y hacen el ridículo metiendo presión para sacar fuera de la Alcaldía a ACE”. E insta al principal grupo de la oposición “a que se mojen con sus socios y con esa nueva concejala que antes ponían a parir por no resolver nada”, para “preparar una moción de censura”. En caso contrario, continúa, “son un hatajo de cobardes que solo pretenden hacer daño y paralizar Cangas”.Afirma Abalo que “quien quiera corrupción y enchufismo en Cangas que siga apoyando al PP”, y alude a “los brutales pelotazos urbanísticos de Promalar-Aldán o Residencial Marina Atlántica Massó”.

Señala también que calificar de alcaldesa foránea a Portas tiene “un tufo machista y racista” y tildarla de alcaldesa ilegítima “es otro golpismo de Sotelo, que no quiere aceptar que el 13 de febrero de 2021 Victoria Portas fue investida como alcaldesa con los 11 votos necesarios”.