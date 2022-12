Existe la tentación de decir que Aurora Prieto se marchó del gobierno un minuto antes de que la echaran, pero no sería verdad. La alcaldesa estaba dispuesta a aguantar todo lo posible antes de repetir la imagen que ofreció con el cese de los concejales socialistas. Cesar a Aurora Prieto era un riesgo demasiado grande, ya que dejaría la junta de gobierno bajo los mínimos que marca la ley. Además, es más fácil tener a alguien en el gobierno a quién echar la culpa que no tenerlo. Basta recordar lo que sucedió en la mesa de Turismo, donde vilipendió a Aurora Prieto con calificativos como incapaz.

Hace ver el gobierno local que esta “desconexión” de Aurora Prieto se produce a seis meses de las elecciones y reproduce las manifestaciones de la edil en las que no descarta encabezar la lista de Esquerda Unida (ya fue nombrada por el partido número uno de la candidatura). Pero eso no debe extrañar a Mariano Abalo. Fue durante algún tiempo su estrategia preferida. Lo hizo ACE en el gobierno de Clara Millán, cuando, también, a meses de las elecciones, se marcharon del gobierno para ocupar un espacio en la oposición con el propósito de distinguirse, de marcar distancia con los que quedaba para recuperar desde la oposición espacio político que solo se gana desde esa posición. Lo malo de todo esto es que la alcaldesa siempre supo que esto iba a suceder, pero no construyó puentes para impedirlo, al contrario, los que había los dinamitaba. Está convencida de que esa imagen de mártir política le llevará al éxito en las próximas elecciones. Pero ya hay quien duda que sea la candidata idónea. No demostró destreza para mantener coaliciones y en Cangas se antoja fundamental para que la izquierda gobierne.