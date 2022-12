La marcha de Prieto deja un gobierno bajo mínimos

La dimisión de Aurora Prieto del gobierno local de Cangas fue la crónica de una muerte anunciada. Ayer se hizo efectiva pero quien más quien menos se sabía que tarde o temprano se iba a producir. Parece que a quien sorprendió fue a sus compañeros de gobierno, tal vez, por enterarse por los medios de comunicación de la dimisión.

Sosegada, como si se sacara un peso de encima, la ya concejala no adscrita del Concello de Cangas, Aurora Prieto, comparecía a mediodía de ayer ante los medios de comunicación en el salón de plenos, para dejar claro su hartazgo del gobierno de ACE, coalición a la que pertenecía, hasta que ayer temprano presentó su dimisión. Habló de que la situación de crispación que se vivía dentro de este gobierno de cuatro personas había influido en su salud, dejó claro que el gobierno al que pernetenecía murió con el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos y calificó la situación de gravísima. Prieto llevaba las concejalías de Cultura, Turismo, Energía y Servicios.

Mencionó que la alcaldesa Victoria Portas la había mantenido al margen de las grandes decisiones y de las pequeñas, hasta el punto que desconocía qué asuntos iban a pleno y reconoce que la gota que colmó el vaso fue con el affaire que se produjo tras una mesa de Turismo, cuando la regidora la calificó de incapaz, siendo compañera de gobierno. Lo hizo públicamente a través de las redes sociales, dirigiéndose especialmente a los colectivos sectoriales. Fue una pirueta sin red como la que protagonizó en su momento con los concejales socialistas. Aurora Prieto considera que si la regidora la tiene por incapaz es lógico que ella desista de acudir a las juntas de gobierno, donde se toman las más importantes decisiones.

En la comparecencia de Aurora Prieto antes los medios de comunicación estuvo presente en la parte final el portavoz del grupo municipal socialista, Eugenio González.

Había dudas por la mañana de que la junta de gobierno de todos los lunes se pudiera realizar, pero sí se celebró al asisitir los tres concejales de gobierno Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena que hasta ahora, por una baja laboral, solo acude a plenos y juntas de gobierno, pero sin dedicarse a las delegaciones que tiene asignadas como concejal. Aún así y desde que ya no está de baja laboral no acudía tampoco a todas las juntas de gobierno, de ahí que hubiera dudas de que se pudiera celebrar por falta de q uórum.

El gobierno, a través de Mariano Abalo, confirma que a pesar de la dimisión de Aurora Prieto, siguen con quórum suficiente para celebrar las juntas de gobierno, aunque estén en el mínimo de 3 que marca la ley. Abalo añade que la junta de gobierno se celebró como hasta ahora con tres miembros y acusa a Aurora Prieto de “testaferro”.

La edil dimitida reconoce que fue un “error” haber apoyado a Victoria Portas para sustituir a Xosé Manuel Pazos, también se desliga del partido político ACEs, del que es fundadora, y va a centrar sus esfuerzos políticos en EU. Ya en su momento fue elegida candidata a encabezar la lista y ahora ella se ven con ganas y arropada por numerosos vecinos que quieren que conintúe en política. Esta petición vecinal es la que le otorga ganas de seguir en política. No descarta alianzas futuras para concurrir a las elecciones muncipales con IU.

Despacho

Por otra parte, la edil de EU aseguraba ayer que seguirá haciendo uso de su despacho mientras no reciba una comunicación, ya que la ley establece que los ediles no adscritos no tienen derecho al mismo.

El gobierno tardó un poco en reaccionar, pero lo hizo mostrando un absoluto desapego con Aurora Prieto, culpándola de cosas que ella mismo había reprochado al gobierno, como el estado de los parques infantiles, las podas o las banderas azules y otros asuntos de la que no le hacían partícipes, como manifestó ella ayer.

Reacción del gobierno

Desde el gobierno local de Cangas confirman que conocieron a través de los medios de comunicación, la decisión de Aurora Prieto de dimitir de sus responsabilidades de gobierno y ,teniendo en cuenta los argumentos que hizo públicos, matizan que la ya edil no adscrita se comportó como concejala de la oposición desde el primer minuto del nombreamiento de Victoria Portas como alcaldesa.

“Como ella misma reconoce durante su comparecencia pública, las discrepancias surgieron tras el fallecimiento, en enero de 2021, del anterior alcalde Xosé Manuel Pazos, al no asumir nunca el acuerdo alcanzado entre las fuerzas que integraba el gobierno de coalición para la designación de la alcaldesa Victoria Portas. Comenzó una estrategia política marcada por Esquerda Unida que consistió en facilitar argumentos a la oposición para desgastar la figura de la alcaldesa. Hoy escenificó el capítulo final de una serie que concluye cinco meses antes de las elecciones con un esclarecedor cartel de alianzas”, manifiesta el gobierno local cangués.

El ejecutivo local está convencido de que Aurora Prieto estuvo asesorada en algún mmento por otros miembros de la oposición y que recurrió a un montón de argumentos infantiles para culpabilizar a la alcaldesa de inacción de sus áreas en una maniobra en la que lo prioritario era para la mencionada edil el desgaste de la alcaldesa, por encima de la solución de situaciones que beneficiasen a los ciudadanos. “Un ejemplo de actuar es que culpe a la alcaldesa de la no aprobación del presupuesto para este año, a pesar de que fueron los grupos de la oposición con su voto en contra para limitar la capacidad inversora del gobierno quienes tumbaron esa posiblidad”, argumenta el ejecutivo local.

El gobierno trata de transmitir una imagen tranquilizadora a la ciudadanía. A nivel de trabajo interno, las áreas de Aurora Prieto serán redistribuidas en su ausencia y ésta “apenas será perceptible ya que la edil hace tiempo ya que decidió no acudir a las juntas de gobierno y sus áreas no lucen resultados de dedicación y trabajo que corresponden a una concejala con dedicación”.

El gobierno asume desde ahora la resolución de cuestiones que dice que están atascadas y que corresponden al área de Aurora Prieto, como son el contrato de podas, la situación de los parques infantiles en su peor estado, la respuesta a la Valedora do Pobo sobre el tema de las banderas azules, la respuesta a determinados grupos sobre petición de información... Todas cuestiones pendientes de que Aurora Prieto se les dieraá respuesta”.

Hay que saber si Adrián Pena, el concejal que tanto se empeñó en serlo y que enfrentó a la coalición ACE por mantenber el escaño, por fin hará frente a las responsabilidades de su cargo. Poco un mes depués de ser nombrado concejal de Mobilidade, Protección Animal y Participación Vecinal, se vio obligado a coger una baja médica y hace tiempo ya que su labor política se ciñe a asistencias a junta de gobierno (por necesidades de quórum) y a pleno.