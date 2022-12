Fecimo anima a los más pequeños a escribir a Papá Noel y a los Reyes y sortea premios

La Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) organiza la campaña “Sinte a maxia do Nadal no comercio local”, una iniciativa dirigida a los más pequeños para animarles a escribir sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos y en la que se sortearán 600 euros en premios.

Niñas y niños podrán adquirir sus cartas en los establecimientos asociados a la campaña, llenarlas con sus deseos y depositarlas en los buzones navideños de cada comercio asociado. Se sortearán cuatro premios de 50 euros por cada municipio entre las cartas dirigidas a Papá Noel y otros cuatro premios de 50 euros por municipio entre las misivas remitidas a los Reyes Magos. Los sorteos serán el 23 de diciembre y el 5 de enero, por lo que la recogida de las cartas se realizará el día previo. Los ganadores recibirán una videollamada de Papá Noel y de uno de los reyes magos.