Cangas y Bueu encienden la ilusión por la Navidad

La luz de la Navidad ya ilumina a Cangas y Bueu. Los dos municipios encendieron ayer su alumbrado navideño con un acto simbólico en el entorno de sus respectivas casas consistoriales. Un encendido que en el caso de Cangas fue casi con nocturnidad y alevosía, anunciado apenas un par de horas antes. Y por media hora se adelantó a Bueu a la hora de recibir a la Navidad.

El encendido en Cangas sorprendió a muchos porque estaba previsto para el día festivo de hoy, pero a media tarde, el edil Mariano Abalo, lo anunciaba para las 18:30, en un acto de encendido al que acudió con la alcaldesa, sin más ediles convocados y con la polémica todavía muy latente de la dimisión de la edil de Cultura, Aurora Prieto. Atrás quedan aquellos años de encendido con buena parte de la corporación presente. El de este año sigue los mismos pasos que el de otras campañas. En total son 56 arcos y otros 96 elementos de iluminación que ya están instalados con mucha antelación por parte e la empresa adjudicataria. Cangas adorna la Navidad con 1.263 metros cuadrados de iluminación y 11.837 watios de potencia.

La zona con más metros cuadrados iluminada es la Avenida de Castelao, con 75,6 metros cuadrados, seguida de la Avenida de Ourense, con 66,88 o la Praza do Concello, con 43.

El horario del encendido será de 18:00 a 24:00 horas. Por el momento, la música todavía no suena. De ello se encarga una empresa, a través de los comerciantes.

Por lo que respecta a Bueu encendió sus luces con un sencillo acto en la Praza Massó, justo antes del inicio del pleno de ayer y con la participación de ediles del gobierno local y de la oposición. Este acto simbólico fue al lado del abeto natural de seis metros de altura ubicado en las inmediaciones de la casa consistorial, que está rodeado de figuras navideñas y que ya incluye una serie de asientos en madera para cuando lleguen visitantes ilustres, como el “apalpador”, Papá Noel o incluso Sus Majestades de Oriente.

Los trabajos para extender el alumbrado navideño continuarán en los próximos días y la previsión municipal es superar ligeramente el número de luces de años previos, pero sin descuidar el ahorro energético. “El alumbrado se encenderá a las 18.00 horas y se apagará antes. La previsión es hacerlo a medianoche, aunque las vísperas de festivo, los festivos y fines de semana se dejará hasta la una de la madrugada”, explica el edil de Cultura, Xosé Leal.

El despliegue incluye 55 arcos, tres letreros de “Bo Nadal”, 25 piezas para las farolas y guirnaldas para los árboles. “Habrá tanto iluminación que colocará la empresa contratada como otra que es propiedad del Concello, de la que llevamos año haciendo acopio”, añade el edil. Al abeto natural de la Praza Massó se une otro árbol luminoso situado en la rotonda de As Lagoas, que ya lleva varios días encendido porque está conectado a la red de alumbrado público.

A lo largo de los próximos días se reforzará la iluminación en más lugares, así como en espacios y edificios municipales, como el caso de la plaza de abastos o el astillero de Banda do Río. En As Lagoas ya quedó instalada desde las fiestas de San Martiño una carpa en la que se desarrollará buena parte de la programación navideña. La decoración se realizará en los próximos días, después de la “chocolatada motera” que organizan el sábado los Moteros do Morrazo para apoyar al joven piloto Manuel Davila de cara a la temporada 2023.