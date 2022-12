El gobierno local de Cangas, tras conocer a través de FARO DE VIGO, la decisión de Aurora Prieto de dimitir de sus responsabilidades de gobierno y teniendo en cuenta los argumentos que hizo públicos, matiza que la ya edil no adscrita se comportó como concejala de la oposición desde el primer minuto del nombreamiento de Victoria Portas como alcaldesa.

"Como ella misma reconoce durante su comparecencia pública, las discrepancias surgieron tras el fallecimiento del anterior alcalde Xosé Manuel Pazos, al no asumir nunca el acuerdo alcanzado entre las fuerzas que integraba el gobierno de coalición para la designación de la alcaldesa Victoria Portas. Comenzó una estrategia política marcada por Esquerda Unida que consistió en facilitar argumentos a la oposición para desgastar la figura de la alcaldesa. Hoy escenificó el capítulo final de una serie que concluye cinco meses antes de las elecciones con un esclarecedor cartel de alianzas", manifiesta el gobierno local cangués.

El ejecutivo local está convencido de que Aurora Prieto estuvo asesorada en algún mmento por otros miembros de la oposición y que recurrió a un montón de argumentos infantiles para culpabilizar a la alcaldesa de inacción de sus áreas en una maniobra en la que lo prioritario era para la mencionada edil el desgaste de la alcaldesa, por encima de la solución de situaciones que beneficiasen a los ciudadanos. "Un ejemplo de actuar es que culpe a la alcaldesa de la no aprobación del presupuesto para este año, a pesar de que fueron los grupos de la oposición con su voto en contra para limitar la capacidad inversora del gobierno quienes tumbaron esa posiblidad", argumenta el ejecutivo local.

Áreas redistribuidas

El gobierno trata de transmitir una imagen tranquilizadora a la ciudadanía. A nivel de trabajo interno, las áreas de Aurora Prieto serán redistribuidas en su ausencia y ésta "apenas será perceptible y que la edil hace tiempo ya que decidió no acudir a las juntas de gobierno y sus áreas no lucen resultados de dedicación y trabajo que corresponden a una concejala con dedicación". El gobierno asume desde ahora la resolución de cuestiones que dice que están atascadas y que corresponden al área de Aurora Prieto, como son el contrato de podas, la situación de los parques infantiles en su peor estado, la respuesta a la Valedora do Pobo sobre el tema de las banderas azules, la respuesta a determinados grupos sobre petición de información... Todas cuestiones pendientes de que Aurora Prieto se les dará respuesta".