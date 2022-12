“Ya no aguanto más; doy por rematada mi singladura como concejala de un Gobierno de Cangas a la deriva”

Lleva mucho tiempo incómoda en un gobierno en minoría absoluta encabezado por Victoria Portas, con quien mantiene serias discrepancias y practicamente no se relaciona en las últimas semanas. Ayer daba los últimos retoques a su escrito de dimisión como miembro del Ejecutivo y de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), que redactó tras consultar a la secretaria del Concello y piensa presentar hoy en el Registro municipal, aunque mantendrá el acta en representación de Esquerda Unida (EU-IU), uno de los socios de la coalición que ganó las últimas elecciones, con Xosé Manuel Pazos al frente.

–¿Por qué ha decidido marcharse ahora?

–Porque ya no aguanto más. Desde que la alcaldesa cuestionó mi capacidad ante los colectivos, tras una Mesa de Turismo celebrada el 28 de octubre, y también me bloqueó en el grupo de wasap, sin opciones de hablar de los asuntos de gobierno, el ambiente ya es irrespirable. Fue la gota que colmó el vaso, que ya estaba muy lleno. Hasta aquí llegué. Doy por rematada mi singladura como concejala delegada de este gobierno de Cangas que está a la deriva.

–Usted asumió el cargo en diciembre de 2019, sustituyendo a su compañera Maite Villar, “muy ilusionada” con el proyecto y con el equipo, según dijo. ¿Han cambiado tanto en apenas tres años?

–Ha sido una decepción tremenda desde el principio y las cosas, lejos de mejorar, han ido a peor. Lo que siento es hastío, saturación, cansancio y decepción. Por eso renuncio a formar parte de un equipo que no es tal, de un Gobierno que no gobierna y de un proyecto que murió el mismo día que, por desgracia, perdimos al alcalde Xosé Manuel Pazos Varela. Me queda la satisfacción de haber trabajado por Cangas y el inmenso honor de haber contado con el respaldo de Pazos para una iniciativa en la que siempre creí. Y también con el apoyo de los electores, los trabajadores municipales y el vecindario. Sin ellos no podría haber aguantado los últimos meses.

–¿No fue posible limar asperezas desde dentro? ¿Se trató este asunto en el seno de ACE?

–Estuve bastante tiempo aguantando para intentar mejorar las cosas. Tengo un trato político correcto con Mariano Abalo en la labor diaria, pero no con Victoria Portas, cada vez más distante. Hay que buscar soluciones a los problemas y no sólo culpables, porque nadie es infalible y todos hacemos algunas cosas mal, yo incluida. Gobernamos en minoría y estamos obligados a dialogar, dentro y fuera, a buscar acuerdos por el bien de Cangas, pero no se hace. Y así estamos, sin presupuesto, sin medios humanos ni materiales para ejercer las tareas y sin gobierno. Hablaron muchas veces de convocar la asamblea de ACE para tratar estos asuntos y resolver problemas, pero nunca se hizo.

–¿Siente que el proyecto ha fracasado?

–La verdad es que el proyecto ya nació forzado, fue un engaño en toda regla porque media hora antes de votar la Alcaldía estuvimos reunidos en la antigua Cámara Agraria con Mariano Abalo, entre otras personas. Prometieron que Adrián Pena renunciaría posteriormente y dejaría paso [a Lucía Carballo, militante de EU], pero no cumplieron. Ahí sigue.

–¿A qué atribuye ese interés en aferrarse al cargo?

–No lo entiendo. ¡Pero si sólo asiste a algunos plenos y juntas de gobierno! Cualquiera puede ponerse enfermo y tener problemas para atender sus tareas en el Concello, pero en ese caso debe dejar el cargo, como hizo Maite Villar en su día. Adrián incluso pretendía asumir también el área de Cultura, que era la concejalía mimada de Pazos y quería heredarla yo. No sé cómo se explica pelear tanto por un cargo y luego no ejercerlo...

–¿Qué tal ha dormido en los últimos tiempos?

–Bastante mal, aunque la pasada noche mucho mejor, tras confirmar la decisión de irme. Me siento aliviada al sacarme una gran losa de encima, porque la situación actual es gravísima. Intenté paliarlo con todas mis fuerzas y todo el empeño posible, con trabajo diario y, lamento decirlo, tratando de abstraerme de las constantes obstrucciones de los ahora tres únicos miembros del Gobierno municipal. Aún pensaba encender el alumbrado navideño [probablemente, mañana] junto a la alcaldesa, pero ya no aguanto más. Mi salud ha dicho basta.

–¿Cuál es su situación ahora dentro de la Corporación?

–Me voy del Gobierno, renuncio a las áreas de Cultura, Servizos, Turismo y Enerxía, y también del grupo municipal de ACE, pero no dimito de la defensa del proyecto primigenio de ACE ni de las responsabilidades que conlleva. Sigo en la Corporación porque el acta es mía y no la entrego. Desde ahora soy una concejala más, siempre al servicio del pueblo de Cangas.

–Se confiesa hastiada del actual Gobierno, pero no parece que lo esté también de la política en general. ¿Piensa presentarse a las próximas elecciones municipales?

–Repito que estaré siempre al servicio del pueblo de Cangas. Y claro que esa opción me ilusiona...