El BNG proclama a Juncal candidato, que mantiene “intacta la energía y ambición”

En el mes de junio anunció ante la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, su intención de repetir por sexta vez como candidato a la Alcaldía de Bueu y ayer fue proclamado oficialmente como candidato. El actual regidor, Félix Juncal, fue elegido por unanimidad dentro de un proceso interno que era prácticamente un formalismo. Una formalidad a la que Juncal asegura darle la máxima importancia y que considera “necesaria e imprescindible”. Ese trámite interno culminó en una comida con la militancia, simpatizantes y vecinos celebrada ayer a mediodía en el restaurante Centoleira. Muy cerca de cumplir los 30 años dentro de la corporación Félix Juncal aseguró que mantiene “intacta la energía y la ambición”.

Esta proclamación se hizo coincidir con los actos que lleva celebrando toda la semana el BNG en Bueu para conmemorar sus 40 años de trayectoria en Bueu, de los que 25 han sido en el gobierno local. “Bueu es un pueblo que confía en el BNG, somos el grupo político mayoritario y tenemos un proyecto y modelo para Bueu; un proyecto al que queremos darle continuidad pero modernizándolo y actualizándolo”, afirma Félix Juncal.

El actual alcalde llegó a la corporación en 1995 como número dos de la lista encabezada por Xosé Novas y formó parte gobierno bipartito entre BNG y PSOE. “Fue mi bautismo de fuego”, reconoce. En 2003 lideró por primera vez la lista del BNG y fue elegido alcalde, un cargo en el que se mantuvo hasta la moción de censura de 2004. En 2007 resultó elegido de nuevo, esta vez por mayoría absoluta y que repitió en 2011 y 2015. Desde 2019 gobierna en coalición con ACB, encabezada por un antiguo concejal del BNG: Julio Villanueva, que ayer estuvo entre los presentes.

Juncal hizo balance de su gestión desde 2007 y defendió que el concello experimentó “un crecimiento tremendamente importante y sin tener que subir los impuestos a las personas y a las familias”. No desaprovechó la ocasión de comparar la actual situación económica municipal con respecto a la de 2007. “Es radicalmente diferente: había una deuda de 2 millones de euros, que se incrementó en un millón más con el plan de pagos a proveedores, y un déficit presupuestario desbocado. Hoy la situación es de total estabilidad y desde hace dos años el Concello de Bueu no tiene deuda”, insiste. Y apostilla que “otras personas y partidos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no fueron capaces”.

En ese balance hace especial hincapié en que durante estos años no se aprobaron subidas de impuestos, a excepción del IBI, que fue una medida impuesta desde el Gobierno central a los ayuntamientos.

Durante su intervención se proyectaron imágenes de algunas de las actuaciones y obras realizadas desde 2007 y Félix Juncal manifestó ante la militancia que “tenemos no solo el compromiso, sino el deber colectivo de darle continuidad a este proyecto que pusimos en marcha hace más de quince años”.

Al acto de proclamación asistieron cerca de 120 personas, entre las que también había representantes del BNG de otros municipios de la comarca, así como cargos orgánicos, como Bieito Lobeira o la vicepresidenta segunda del Parlamento de Galicia, Montserrat Prado.