PP y XM tildan al bipartito de irresponsable por “ocultar desde marzo” la sentencia de Aqualia

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra contra el Concello de Moaña, que el viernes saltó a la luz pública después de que el gobierno local bipartito (BNG y PSOE) reuniese a los grupos políticos de la oposición, sigue coleando y provocó ayer duras críticas por parte de las dos formaciones informadas esta semana. El PP y XM cargan contra el gobierno local acusándole de “irresponsabilidad” por “ocultarnos la sentencia desde el mes de marzo”, apunta Vicente Verdeal, portavoz del PP.

El fallo del juez obliga al Concello a pagar más de 1,4 millones de euros a la concesionaria del ciclo del agua FCC-Aqualia, después de que esta empresa recurriese ante la justicia tras la negativa de toda la corporación, en el pleno del 31 de octubre de 2019, a subir el precio de las tarifas del agua que se cobran a los vecinos. Estas tarifas no se actualizan desde la firma del contrato con Aqualia en 2004 y están fijadas en 0,68 euros por metro cúbico. Aqualia pedía al pleno, y finalmente consiguió el respaldo de la justicia, para que se le pague el agua consumida a 0,8703 euros por metro cúbico. Para evitar repercutir en las facturas la indemnización con los atrasos entre 2016 y finales de 2021, el bipartito acordó con la concesionaria asumir vía presupuestos municipales el pago, dividido en tres anualidades de unos 472.000 euros cada una.

Javier Carro, de XM, y Verdeal, del PP, acusan al bipartito de reunir a la oposición para “intentar incluirnos en su juego y hacernos cómplices de su nefasta gestión”. Carro recuerda que la moción para rechazar la subida de precios la aprobaron todos los grupos “y este hipócrita gobierno no dice que está obligado a dar cuenta del estado en el que se encuentra cada moción aprobada. En casi nueve meses no nos dieron ningún papel ni documento al respecto”. El edil de XM considera una “desfachatez” que se les comunique tanto tiempo después la sentencia “y tras más de un mes desde el informe de la oficina jurídica del Concello”.

“Buscan hacernos cómplices de su nefasta gestión”, lamenta la oposición

Carro endureció su discurso para calificar al gobierno local de “panderetas altisonantes. Quieren tocar y que la oposición y los vecinos juguemos a la información con su desinformación constante, a lo que desde XM nos negamos de manera radical”. Pide a BNG y PSOE, por lo tanto, que “asuman su negligente riesgo por no querer contar la verdad que estaban obligados a comunicarnos a los grupos de la oposición.

Concluye, Carro, acusando a los grupos de gobierno de “victimismo y no querer decir la verdad. Eso es no ver la realidad”. Añade que “presumen de bajar la deuda del Concello, pero no dicen que fue generada durante muchos años por la ineficacia de anteriores gobiernos de sus mismas siglas”. Recordó que el exalcalde del BNG, Xosé Manuel Millán, reconoció en 2010 “una deuda de 15 millones de euros”.

Reunión

Desde el principal grupo de la oposición, el PP, anuncian que pedirán una reunión con los responsables de Aqualia y con integrantes del gobierno local “para que nos informen de primera mano de todo lo sucedido y de por qué ocultan una sentencia desde el mes de marzo. Es una grave irresponsabilidad del equipo de gobierno”, concluyen.