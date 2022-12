La parroquia de O Hío festeja al patrón San Andrés

Los vecinos de O Hío celebraron ayer la festividad de San Andrés, con degustación gratuita de callos y de mejillones, a cambio de 3 euros por la cazuela de barro. Se sirvieron entre 150 y 160 kilos de callos y unos 120 de mejillones, bajo una carpa con capacidad para 240 personas sentadas, a lo largo de 20 mesas con bancos de seis plazas a cada lado que, por momentos, se quedó muy pequeña para acoger a la avalancha de gente. No importó la lluvia y había ganas de fiesta.

En O Hío parecía que se rendía tributo a La Roja, con los integrantes de la comisión organizadora, a cargo de la Asociación de vecinos A Fontenova, luciendo camisetas y pañuelos rojos. También “Os do serán” sobre el escenario. Pero en esto no medió la selección española de fútbol, si no el manto rojo de San Andrés.

El presidente de la asociación vecinal, José Manuel Bastón, reconoce que al principio fue caótico por la cantidad de gente, pero el trabajo organizado de la comisión sacó adelante la fiesta y colmó las ansias de degustar esos callos, también con tributo al rojo; y los mejillones, tan de la ría. No hubo vino de la zona, porque fue imposible conseguirlo, pero sí que se bebió albariño y mencía de Arbo, por lo menos unas 130 botellas.

Y por la tarde hubo tiempo para un magosto, con 100 kilos de castañas que la comisión también repartió de forma gratuita. La música la pusieron “Os do serán” de Vilanova, durante la comida; y “Os da garita”, en el magosto de tarde. “Verde menta” se iba a encargar de gran verbena, prevista a partir de las 21:00 horas, también bajo la carpa.

Paralimpiada hoy en el colegio

Por su parte, el colegio de O Hío celebra hoy la festividad, con una paralimpiada y chocolatada, por invitación del Anpa. Unas treinta madres y padres colaboran en esta actividadque promueve importantes valores entre los escolares.