El sacristán se encarga a diario de tocar las campanas de la excolegiata

Las iglesias tienen su lenguaje sonoro a través de las campanas, quizás lo tenían antes con más diferencia entre unas y otras, en la época de cuando todas se tocaban de manera manual y según quien tiraba de la cuerda daba su toque personal a ese medio de comunicación colectivo que era el tañer para llamar a misa ordinaria, a solemne, a festividad, a funeral...

Eso fue desapareciendo con las nuevas tecnologías. En muchos templos, con un simple toque de botón ya suenan las campanas, pero en otras no, como la excolegiata de Cangas, en donde su sacristán desde hace 8 años, Pablo Ángel, se encarga de este repique diario.

Desde ayer, y tal y como recuerda el profesor cangués en la Universidad de Santiago, Luis Martín Carnero, el toque manual de campana ha pasado a formar parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La decisión fue adoptada por el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco reunido en Rabat (Marruecos).

Luis Martín Carnero destaca la importancia de esta protección como Patrimonio Inmaterial y que la iglesia de Cangas, con un campanario barroco de estilo compostelano, erigido en el siglo XVIII, sea uno de los templos que conserva el toque manual de campanas a través de su sacristán. No ocurre lo mismo, señala, en otras iglesias del entorno, en donde lo habitual fue mecanizar ese toque, “pois o oficio de campaneiro está en franca decadencia, e non deixa de ser unha figura fundamental e necesaria para salvaguardar esta práctica ancestral agora recoñecida mundialmente e de forma oficial pola Unesco”.

El sacristán de Cangas aprendió el oficio de su antecesor, asegura que no es complicado una vez que se conoce. En su caso atiende una iglesia con tres campanas, el repique de las tres juntas pocas veces se hace, salvo en días señalados del Cristo, Corpus o el Carmen, señala. En esa ocasión sí tiene que subir al campanario y hacerlo desde lo alto. Para tañer una o dos campanas, lo hace con las cuerdas desde abajo, añade el sacristán, orgulloso de esta declaración de la Unesco.

El catedrático Luis Martín Carnero ecuerda que “o son das campás regulaba a vida dos nosos ancestros no campo. O toque do Ángelus, as chamadas a misa, os toques a morto, os de véspera ou os de solemnidade. As campás servían para avisar á poboación dos sucesos máis destacables, polo que repenicaban se había un incendio, unha grande celebración, se viña o bispo ou se saía a procesión. Ao son das campás xa se refería Rosalía dicindo “campanas de Bastabales, cando vos oio tocar, mórrome de soidades”; e é que ese son do tanguer do badalo sobre a campá é moi característico, constituíndo a paisaxe sonora dos nosos pobos, aldeas e parroquias”.