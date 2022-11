El colegio Eduardo Pondal se apunta al “bo trato”

El colegio Eduardo Pondal se sumó a los actos del 25-N en Cangas con una instalación artística inspirada en el colectivo “Guerrilla Girls”. Se trataba de una experiencia sensorial dentro de un cajón, cerrado y a oscuras, en una furgoneta.

El calor del hogar que siempre da O Gatañal

Pocas veces jugar en casa adquiere un significado tan amplio como cuando uno se refiere al pabellón de O Gatañal. El ambiente, el apoyo en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos, esa comunión entre afición y equipo, las gestas imposibles que ha vivido... Pero por encima de cualquier condicionante está el factor emocional, el de sentirse realmente arropado por la gran familia que puebla las gradas. Que se lo digan si no a Miguel Pousa, que, tras un año alejado de las pistas y recuperando una lesión de rodilla admite que la alegría de la reaparición ha quedado empañada por no haber vuelto en casa. Quizás no sea exactamente lo mismo, pero este domingo a buen seguro que recibirá el cariño de los suyos en el duelo ante el Teucro.

En favor de la sanidad, por tierra y mar

La lucha por una sanidad pública de calidad no escatima en medios, y desde el puerto de Moaña tiene previsto salir mañana una avanzadilla hacia la sede de la Xunta en Vigo, donde desembarcará para exigir que el servicio sanitario esté a la altura de lo que la sociedad precisa y demanda. Grupos políticos y colectivos sociales surcarán las olas con un objetivo noble y compartido.