La pérdida de la bonificación del canon de Sogama costará a Moaña más de 60.000 euros al año

El cambio de criterio en la bonificación del pago a Sogama por el tratamiento de la basura en su planta de Cerceda perjudica a concellos que, como Moaña, llevan años fiando al compostaje la reducción de la basura que se envía a esta planta, convirtiendo in situ los biorresiduos en compost. En el pleno celebrado el jueves se aprobó, con la abstención de los ediles del PP, exigir a la Xunta que el compost se tenga en cuenta a la hora de una bonificación que sería del 15% del total de la factura. Y es que el concello moañés queda fuera de un descuento que hasta ahora era del 10%, lo que implica un gasto anual medio superior a los 60.000 euros, teniendo en cuenta las cifras que se barajaron en los últimos ejercicios.

El problema radica en que, tras tratar de poner fin a la bonificación, la Xunta acordó con Sogama subirla hasta un 15% pero solo para aquellos Concellos que apuesten por la extensión del nuevo contenedor marrón, destinado exclusivamente a biorresiduos. “Nosotros llevamos años trabajando en el compostaje in situ. Creemos que es la solución más adecuada desde el punto de vista medioambiental al evitar los traslados en camión de los residuos. Tal y como queda la bonificación parece que se premia a aquellos que apuesten por un quinto contenedor que se envía también a Sogama”, lamentó en la sesión plenaria el concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro.

La Mancomunidade do Morrazo, que se encarga de gestionar la recogida de la basura, puso en marcha un plan piloto para el contenedor marrón, pero de momento llegará solo a los centros urbanos de Bueu y Cangas, pues Moaña había decidido extender con tres centros composteros comunitarios más este programa de tratamiento in situ. Ahora el bipartito moañés se encuentra con que en 2023 perderá la bonificación. Barreiro asegura que esta situación será “dañina para los vecinos, que verán cómo se dispara el gasto municipal en el tratamiento de la basura”. Y es que en el año 2021 la factura de Sogama supuso a las arcas moañesas 551.051,45 euros, pero si no hubiese esta reducción el pago ascendería hasta los 61.279,39 euros más, lo que supuso un ahorro total de 61.227,94 euros.

Diputación de Ourense

La moción presentada por el BNG al pleno moañés pide una bonificación del 15% para los ayuntamientos con el compostaje desarrollado, así como otro 10% para los que recojan a productores singulares los biorresiduos puerta a puerta, como hace la Mancomunidade con bares o fruterías entre otros negocios. Finalmente, se plantea otro 5% de ahorro para aquellos concellos que a mayores apuesten por el contenedor marrón. Barreiro aseguró ayer que “no se trata de un cambio que solo nosotros veamos que es injusto” y esgrimió una moción en un sentido similar aprobada por la Diputación de Ourense. “En esta provincia, las distancias entre parroquias también invitan a un tratamiento in situ a través del compostaje.

En el debate plenario el portavoz del PP, Vicente Verdeal, esgrimió que la Xunta logró una bonificación mayor que antes para los que apuesten por el contenedor marrón y alegó que este quinto contenedor procede de una imposición de la Unión Europea “acelerada por el Gobierno central para los concellos de más de 5.000 habitantes”.

“La UE obliga a reducir los residuos orgánicos, pero no exige una fórmula”

Barreiro replicó que la normativa europea solo establece reducciones obligatorias de los residuos orgánicos para el año 2030 “sin entrar en el modelo a seguir para conseguirlas”. La portavoz del PSOE, Marta Freire, por su parte, alega que en los estudios de la Diputación de Pontevedra “queda claro que por sus núcleos de población el mejor sistema para tratar los biorresiduos es llegar a un 100% de compostaje”. Además de los centros comunitarios el concello repartió, en los últimos años, cientos de composteros individuales a familias que residen en viviendas del rural.