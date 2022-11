Percebeiros intentan faenar en la Costa da Vela pero el fuerte mar sigue sin permitirlo

Los percebeiros de Cangas van a cumplir un mes sin haber podido bajar a los acantilados de la Costa da Vela a por el preciado crustáceo, cuya ausencia en la lonja de pescadores empieza a inquietar cuando comienza la cuenta atrás para la campaña de Navidad. El día 1 tenían que haber empezado en la Costa da Vela, tras abandonar Cíes, pero el tren de borrascas lo ha impedido. Ayer acudieron sobre las 10:45 horas a la zona que ellos denominan “Manicomio”, en la bajada a los faros, con la intención de valorar la situación, pero el fuerte mar lo desaconsejó, asegura el presidente de la agrupación, Fernando Mariño. Hoy volverán a la zona, aunque las predicciones meteorológicas –ayer daban olas de 4-5 metros– quizás vuelvan a impedirlo, a la espera de que llegue una mejoría el jueves o el viernes.

Mariño asegura que, por el momento, los compradores no muestran preocupación con el sector. Los percebeiros siempre les avisan por la mañana de su intención de bajar o no, pero, por el momento, no han recibido respuesta en sus móviles, quizás porque están entretenidos con otros mariscos. El presidente de la agrupación asegura que si fuera un 18 o 19 de diciembre con estas mismas condiciones del mar, hubieran bajado igualmente para no perder la campaña de Navidad. Ahí está el riesgo de esta profesión en la que se ponen con el agua al cuello por conseguir ese cupo del marisco a subastar en lonja.