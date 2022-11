Cuatro décadas de historia y dos y media de gobierno

Los actos para conmemorar los 40 años de historia del BNG han sido aprovechados en Bueu para unirlos a los de sus bodas de plata en el gobierno municipal, 25 años en tres diferentes etapas en las que o bien con mayoría absoluta o bien a través de coaliciones han regido el destino de la villa. El Centro Social do Mar acoge hoy la inauguración de una exposición que será acompañada por dos charlas, una hoy a las 20 horas sobre el gobierno 1979-1983 y otra el viernes sobre los años 1995-1999. El colofón será una comida el domingo para cerrar la tercera etapa (2003-2022).

Listas y programas electorales, curiosidades publicadas por los periódicos de la época, carteles, una sección de alcaldes de barrio y una última de los logros conseguidos. Este es el esquema básico de la exposición de los 25 años del BNG al frente del gobierno de Bueu, un periodo distribuido en tres etapas distintas, con una primera entre los años 1979 y 1983 con un grupo salido de la Asamblea Popular Galega, una segunda entre los años 1995 y 1999 y una tercera con Félix Juncal como cabeza visible entre 2003 y 2022 (con el paréntesis de 2004 a 2007, cuando salió del gobierno por una moción de censura).

La muestra se inaugura esta tarde coincidiendo con la celebración de una charla a las 20 horas sobre esa primera etapa, en la que fue alcalde Xosé Novas. “Fue una etapa heroica, convulsa”, recuerda el propio exregidor, que gobernaba en coalición con el PSOE y Unidade Galega y que compartió acta de edil con Xulio Medraño, Elisa González y Francisco Otero, y posteriormente con Manuel González, “Purro”, por el fallecimiento de Otero. De esos años apunta las dificultades para realizar inversiones y el manifiesto firmado por 14 concellos de la provincia en 1981 pidiendo respeto a la Diputación. El primer proyecto para evitar inundaciones en Banda do Río o la elaboración de unas normas urbanísticas fueron algunas de las actuaciones destacadas de esos años.

La segunda etapa con los nacionalistas en el poder fue de 1995 a 1999 y nuevamente contó con Novas como regidor, nuevamente gracias a una coalición, esta vez con el PSOE. “Hasta que llegó el pleno no sabíamos si votarían por nosotros o por el PP”, admite. Ese grupo de gobierno, explica, sentó las bases del parque empresarial, “con la expropiación y urbanización de los terrenos, además del traslado allí de la fábrica de Alonso”. Otras de las actuaciones sobre las que pone el acento fueron la depuradora o la fundación de la Mancomunidade do Morrazo. La charla sobre esta etapa será el viernes a las 20.15 horas en el Centro Social do Mar.

La última etapa comenzó de forma efímera ya que al gobierno en coalición de 2003 sucedió la moción de censura de un año después. “Nos sirvió para coger fuerzas porque contábamos con el respaldo de la gente y eso se reflejó en la mayoría absoluta de 2007”, señala el actual regidor municipal, Félix Juncal. Recuerda que una de sus principales actuaciones fue contrarrestar el convenio “que se quería aprobar con calzador para el campo de fútbol”, apostando por el propio campo, el tanatorio, la ITV o las inversiones para evitar inundaciones. Pero quizás el mayor orgullo es el económico. “Hemos controlado la situación a pesar de las tres crisis, la económica de 2008, la pandémica y esta energética”, subraya.

El restaurante A Centoleira acogerá el domingo a las 14 horas el acto de cierre de este programa, seguido de una comida. Es necesario hacer reserva en el 670 502868.