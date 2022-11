Augas de Galicia certifica la calidad de la EDAR de Bueu como aceptable

El Concello de Bueu ha recibido un informe de Augas de Galicia en el que se certifica la calidad “aceptable” de la estación depuradora de aguas residuales después de los análisis realizados en el periodo comprendido entre los meses de abril y julio. La EDAR buenense alcanza una puntuación de 1,20 sobre un máximo de 2 si bien desde el órgano dependiente de la Xunta de Galicia se apunta como recomendación la puesta en marcha del sistema terciario, justo en un momento en el que la concesionaria está en una fase de pruebas para poder activar ese tratamiento ultravioleta.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, asegura que el informe “vuelve a demostrar lo que venimos apuntando en los últimos años, que se cumple con todas las normativas”. Eso sí, añade que desde el concello la idea es dar un paso más allá y optimizar el funcionamiento de la EDAR con el tratamiento terciario. Para ello se ha encargado a Aqualia que teste la maquinaria, una labor que se está desarrollando en las últimas semanas y que debe desembocar en un completo informe para la activación de este servicio. “Queremos ponerlo en marcha porque es un compromiso que hemos adquirido”, señala el regidor en referencia al acuerdo con la Xunta para financiar la renovación de servicios en Pazos Fontenla a cambio de activar este sistema. Juncal no quiere entrar por el momento en el coste que puede suponer este tratamiento y, sobre todo, en quién lo asumirá.

El informe de Augas de Galicia analiza cuatro aspectos, con idéntico valor. Así, en la calidad global del pretratamiento y en la línea de fangos la EDAR buenense logra sendos 1,8 sobre 2. En el tratamiento secundario se logra un 1,2 y en el terciario no se puntúa al no estar en funcionamiento. La media arroja ese definitivo 1,2. Se recoge que en una de las cinco muestras tomadas entre abril y julio se superó el valor máximo para nitrógeno, y en otra de ellos sucedió lo mismo con el fósforo. En ambos casos no se supera el valor de la media anual, por lo que se siguen cumpliendo las exigencias europeas.

Como recomendaciones se incluye la ya mencionada de la puesta en marcha del equipo de desinfección ultravioleta, “especialmente importante porque el vertido se produce a una zona GAL y cerca de áreas de baño”. Asimismo, se apunta que la capacidad de aireación del reactor biológico es insuficiente para afrontar las necesidades de depuración en periodos secos, pero que no comprometen el cumplimiento de la norma al tenerse en cuenta la media anual. Eso sí, se recomienda probar con equipos de aireación supletorios o usar el reactor vacío en momentos de mayor carga. También se señala la posibilidad de operar con dos reactores a lo largo de todo el año con diferentes funciones.