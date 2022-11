El PSOE recuerda que ACE quitó el sueldo a una alcaldesa de Cangas de forma intolerable e inhumana

El PSOE,concretamente el portavoz del grupo municipal, Eugenio González, recurre a acciones pasadas de ACE para demostrar que no puede dar lecciones en lo que se refiere a cuestiones de igualdad. Asegura Eugenio González que el primer teniente de alcalde no puede dar lecciones a los socialistas, en cuestión de comportamientos de igualdad. Abalo acusó al PSOE de Cangas de misoginia y odio a las mujeres, después de que los socialistas rechazaran acudir con la alcaldesa al frente de la pancarta del 25N por entender que la regidora local falta al respeto a sus compañeras ( se refiere al bloqueo Whatsapp al que somete a su compañera de gobierno Aurora Prieto, a la que vilipendió públicamente).

Eugenio González pregunta a Mariano Abalo si se acuerda cuando ACE dejó si salario a Clara Millán, mujer y alcaldesa de Cangas, dejándola sin sustento, “eso si que inhumano e intolerable, pero claro usted ya no se acuerda. Así que mejor que está callado porque ACE no es un ejemplo de nada”. También recuerda que la actual alcaldesa está cobrando un sueldo sin que nadie sepa qué órgano lo aprobó. Sobre la presencia del PSOE en la ultima fila de la manifestación del 25N, el PSOE reitera que “preferimos ir en el medio o en la cola que no con alguien que entiende la política como local como confrontación constante”. Afirma que ACE son la siglas de un proceso porque la izquierda que no sabe sumar resta, “también en igualdad como lo demuestra su comunicado. La igualdad no se demuestra portando una pancarta unos días al año, sino con la acción política durante 365 día sal año. Portas está muy lejos de compararse con las alcaldesas socialistas de esta provincia”.