Moaña lleva su protesta a Vigo para recuperar las urgencias “secuestradas” en Cangas

Moaña comienza la semana con un recrudecimiento de las protestas por la sanidad, con tres citas de movilizaciones, tal y como la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, trasladó a los vecinos en la concentración de ayer ante la Casa do Mar, con la que cumplieron 51 semanas consecutivas de protestas, y a los que animó a “no rendirse, ni dejar de pelear” para conseguir que regresen las urgencias que siguen “secuestradas” en Cangas.

Las tres citas de movilizaciones arrancan el miércoles en Cangas con una a nivel gallego de SOS Galicia, que bajo el lema de “Queremos a nosa Atención Primaria”, ha convocado una concentración a las 12:00 en la Praza da Palma. Seguirán con la concentración convocada por la Mesa Local da Sanidade de Moaña, tras el fracaso de la última cita con el gerente del Área sanitaria de Vigo, Javier Puente, este jueves, ante la Xunta en Vigo; y concluye el domingo con una nueva concentración ante la Casa do Mar de Moaña. Santos informó que la previsión es coger el barco de las 11:00 el jueves para concentrarse a las 11:30 ante la Xunta y regresar en el barco de las 12:30.

La alcaldesa dijo que las excusas del gerente del Área sanitaria de Vigo respecto al regreso de las urgencias son “inconcebibles, inasumibles y no vamos a tragar”. Recordó que en agosto acudió con la directora de Atención Primaria de Vigo para afirmar que estaban buscando fórmulas para el regreso de las urgencias y que estaban con el concurso para cubrir las vacantes médicas de tarde que, en octubre, como mucho, estarían. Sin embargo, añadió que en la última semana de noviembre, Moaña sigue sin los médicos en el turno de tarde y de las urgencias “no sabemos nada, más que no hay voluntad política, lo mismo que hace un año y hace dos. Primero eran las medidas COVID, después que si el centro no cumplía, que había que hablar con los profesionales porque parecía que los profesionales tienen que decidir si vienen o no y ahora, otra vez, alegan de nuevo la infraestructura”.

Entrevista del gerente de sanidad

Criticó las declaraciones del gerente Javier Puente, en la entrevista concedida ayer a FARO DE VIGO, en la que, de forma resumida, aludía a que la atención urgente de Moaña estaba cubierta con Cangas, a 8 minutos; que las urgencias en Moaña no iban a desaparecer, pero que hacer obras para un PAC en la Casa do Mar era complicado y hasta irracional teniendo en cuenta que el edificio dejará de ser funcional en un año, con la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde. Santos las interpretó como que daba por concluidas las negociaciones con la Mesa y reprochó que se tengan que enterar por la prensa de la falta de interés para el regreso de las urgencias. La regidora dejó claro que no van a esperar al nuevo centro de salud para recuperar las urgencias “porque son cinco años de espera por un servicio que es de Moaña”. En esa suma incluye estos dos últimos años que llevan sin urgencias, desde abril de 2020, y los siguientes hasta 2015 que pueden suponer la obra de construcción del nuevo centro.

Por eso que la alcaldesa pidió seguir las protestas y acudir a Vigo, ante unos vecinos ya convencidos que a las frases habituales de “Coa nosa saúde non se xoga”, añadieron otras como “Ni un paso atrás” o “Con chuva, con vento, Moaña en movemento” .

Nueva jornada sin médico en el PAC de Cangas

Leticia Santos también criticó que el PAC de Cangas estuviera el sábado con solo dos de los tres equipos para los dos municipios. Ayer, el PAC volvió a sufrir la falta de un médico, incluso llegaron a faltar dos, en una situación calificada desde el ámbito sanitario como muy grave, como también por la alcaldesa de Moaña, que se hacía eco de esta situación.