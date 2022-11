La exposición “Naufraxios”, del colectivo Devanceiros, con el recuerdo de naufragios ocurridos en los últimos años, concluyó ayer en el alto de la plaza de abastos de Moaña con una misa de campaña por los que dejaron la vida en el mar.

Las bambalinas de las dimisiones el pleno

Teóricamente, los acuerdos adoptados por el pleno de la corporación municipal son soberanos y la obligación es cumplirlos. Pero eso es en teoría. Así que sabemos que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no va a dimitir por mucho que el pleno lo acuerde. Si que servirá este movimiento político para sacar los colores de la regidora, dejarla en evidencia política, que es de lo que de verdad se trata. Claro que siempre puede haber alguien que interprete que la dimisión, en caso de aprobarse, debe ser irremediable. Habrá que pedir un informe a secretaría.

¿Y dónde dejamos el criterio profesional?

Aplaudo con entusiasmo el coraje y la constancia de los que acuden a la concentración para exigir que la devolución de las urgencias a Moaña. Pero hecho de menos que no se hable en absoluto en las mismas de la opinión de los profesionales que prestaban sus servicios en el PAC de Moaña y ahora lo hacen en Cangas. Ellos no están de acuerdo con retornar. Afirma que en Moaña son menos eficaces. Claro, ustedes me dirán que se trata de una decisión que deben tomar los políticos y que ellos deben acatarla. Pero, otra vez, volveríamos a estar en contra de los criterios de los profesionales.