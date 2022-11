Costas confirma al Concello de Cangas que no tendrá que pagar canon por la concesión de Ojea

Ya hay más concreción respeto a la cesión de las naves y el entorno de Ojea de Costas al Concello de Cangas. Había serias dudas sobre si la administración municipal iba a tener que pagar un canon a Costas por la concesión. Las mismas fueron totalmente despejadas en una consulta telefónica que realizó concejal de Urbanismo Mariano Abalo. Al no suponer un lucro, el Concello está exento de abonar ese temido canon que echaba para atrás a algunos y confundía a la oposición municipal, que hoy tendrá que votar en el pleno sobre esta cuestión, ya que el gobierno local tiene intención de presentarla para ser debatida en el seno de la corporación municipal. Otra cosa muy distinta sería si el Concello, por ejemplo, decidiera (como en su día se pensó) construir un aparcamiento subterráneo., entonces sí que tendría que soportar un canon. Para el gobierno municipal es la confirmación de algo que pensaba que era así, pero sobre lo que habían surgido numerosas dudas.

También se disiparon dudas en cuanto al número de años, ya que existen varias posibilidades dependiendo de la actuación que se pretenda realizar. Tras la mencionada conversación telefónica, Mariano Abalo considera que la concesión de Costas al Concello de Ojea será por 30 años. Existía la posibilidad de 50 años y se había pensado en ella porque en este apartado la ley habla de instalaciones de servicio público que, por su naturaleza, requieran la ubicación del dominio público. Le ley establece 30 años para todo lo demás. El plazo máximo de duración de las concesiones, incluidas todas las posibles prórrogas no podrá exceder los 75 años para proyecto de restauración y conservación y de ecosistemas marinos o costeros, obras encaminadas a garantizar el uso público de la integridad del dominio público marítimo terrestre.

La fórmula de la concesión permitirá al Concello actuar para frenar el deterioro de las naves de Ojea, a las que se les cae el tejado y que en uno de los casos interrumpe el paseo marítimo de Rodeira, al mantener el peligro de que el tejado de una de las naves continúe desplomándose.

Pero el gobierno local no cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante un acuerdo de concesión con Costas. En este sentido, ACE se arrimó la pasada semana al PSOE con el propósito de conocer cuál sería el sentido de su voto. El hecho de que Costas pertenezca al Ministerio de Transición Ecológica que está en manos del PSOE ayudó en las conversaciones y parece que en este asunto irán de la mano, que no van a importar el cruce de acusaciones machistas que hubo a lo largo de la semana pasada entre ambas formaciones políticas. De hecho, PSOE y ACE no rompieron relaciones, aunque sería mejor que no se rompieron con el concejal Mariano Abalo; con la alcaldesa hace tiempo que sí.

El pleno decide hoy si aprueba la dimisión de la alcaldesa

El gobierno local tendrá que afrontar una dura prueba hoy. El grupo municipal del Partido Popular va a solicitar la dimisión de la a alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en el pleno que se aplazó con motivo del 25N. La pide por la torpeza con la actuó el gobierno para conseguir terrenos para el Centro Integral de Salud (CIS) y ponerlos a disposición del Sergas para que construya. Primero se rechazó una modificación puntual propuesta por la firma Amgecabe, después se acordó una modificación de crédito para reservar 300.000 euros para la compra de terrenos, dinero que se perdió al haber comenzado el año 2022 si hacerlo y no haber un nuevo presupuesto. Después se acordó elaborar un Plan Especial para conseguir los terrenos vía expropiación. El concurso del citado plan fracasó y el gobierno aún no lo volvió a sacar. Todo esto hace que el PP pida la dimisión. Y no se descarta en absoluto el éxito de la misma. Los populares tienen 7 concejales y para llegar hasta 11 serían suficientes los votos del los cuatro concejales del PSOE, que muestra de forma reiterada inquina política hacia la regidora local. BNG y Avante! son más de quedarse en tierra de nadie en este tipo de votaciones. En estricto sensu, se deben cumplir los acuerdos plenarios.