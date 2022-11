Los grupos municipales de BNG y ACB han presentado una enmienda conjunta a la moción del PSOE en la que solicita al Sergas mejoras en el funcionamiento del PAC de Bueu, así como en las conexiones con el hospital de Montecelo. Las dos formaciones del grupo de gobierno buenense han solicitado que se incluya asimismo en el documento instar a Sanidade a que se articulen sistemas para poder cubrir de forma eficaz las bajas en pediatría, así como un protocolo “claro” para la atención en Bueu de las familias, y que este “ni sature ni afecte a servicios como el PAC o las urgencias hospitalarias”.

BNG y ACB alertan sobre la situación vivida el pasado jueves, cuando no había ningún pediatra en el centro de salud buenense, algo que, en su opinión, “demuestra los defectos con los que cuenta la atención primaria en nuestro centro de salud por la falta de personal”. Añaden que hubo algún caso en el que el paciente fue atendido en días anteriores en el PAC y en el que se le recomendaba pedir cita de urgencia con el pediatra. Al no tener cita hasta el 11 de diciembre, “al llegar al centro no pudo ser revisada por otro profesional, volviéndosele a remitir a que asistiera al PAC o a las urgencias de pediatría del Hospital Provincial”.

Denuncian los dos grupos que forman el equipo de gobierno que cuestiones como esta tienen su incidencia no solo en la atención pediátrica a nivel local y de área sanitaria “como al propio funcionamiento del PAC”. Además, apuntan que las dificultades en la especialidad de pediatría se repiten en diferentes jornadas, “incluso con la cancelación de las citas ya otorgadas y conseguidas tras semanas de espera”. Esto sucede, completan, “ante la falta de pediatras que no se ve cubierta ni solucionada con una atención adecuada por la falta de profesionales en Bueu”. La enmienda será debatida hoy en la comisión informativa de asuntos generales.

La moción del PSOE reclamaba al Sergas que se cubriesen las bajas y vacaciones del personal médico que desarrolla sus funciones en el PAC de Bueu, así como mejorar las condiciones del servicio de fisioterapia, incrementando el personal del mismo. Por último, reclamaban ampliar al concello de Bueu el servicio de conexión directa de autobús que existe entre Marín y el hospital de Montecelo.