Parece una estampa de África.

Pero es una vista de la capilla de San Roque, donde se puede ver la silueta de esos pinos centenarios, que bien se podrían confundir con baobabs. La fotografía de Santos Álvarez es una provocación que se mete en un sueño.

Una tregua en el tiempo que alegró a Cangas

Hay ganas de juerga en Cangas. Se notaba ayer en el paseo de Eugenio Sequeiros, en las terrazas de Montero Ríos, en las plazas de la Constitución y de O Arco, en el trajín de los vinos y en un paseo de Rodeira menos concurrido de corredores de fondo que los días de semana. El mal tiempo nos dio una tregua, que nos anuncia que durará menos que las que firmaban en Crimea para embarcar el grano, pero que se antoja vital para nuestra salud mental. Tanta lluvia no solo humedece los cuerpos, también encharca las mentes. ¡Menos da una piedra!

Un referédum sobre las acusaciones del PSOE

ACE quiere convencer a Cangas que la alcaldesa Victoria Portas fue sometida al mismo escarnio que la ministra Irene Montero, que los ataques del PSOE son machistas y gratuitos. Creo que es el momento de hacer un referéndum. Olvidar aquel que se frustró para elegir los días festivos de Cangas y elaborar uno para determinar si el PSOE tiene o no razón. Me dirán ustedes que de eso ya se encargan muchas veces las redes sociales, pero no es lo mismo en absoluto. Eso de ir a la urna con tu papeleta no tiene comparación. Como de aquí a Lima, como decía un jubilado compañero.