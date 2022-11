“Construir un nuevo PAC en Moaña en un edificio que dejará de ser funcional en un año es irracional”

La última Mesa da Sanidade de Moaña, a la que acudió el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, este pasado martes, provocó más decepción que ánimo en Moaña, al dejar en el aire la posibilidad de que el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias, centralizado en Cangas desde la pandemia de 2020, regrese a la Casa do Mar. Los vecinos, encabezados por el Concello, van a cumplir este próximo día 12 de diciembre un año de concentraciones consecutivas los domingos ante la Casa do Mar para reclamar este regreso, y que se cubran las plazas vacantes de facultativos. Puente parte de la premisa de que la atención a las urgencias está cubierta con el centro de Cangas, y considera irracional acondicionar un nuevo PAC en Moaña cuando se va a comenzar la construcción del nuevo centro de salud y en un edificio que dentro de un año dejará de ser funcional. Como solución provisional valora unas urgencias, solo de 08:00 a 22:00 horas, pero condicionadas a que estén cubiertas todas las plazas de facultativos.

–¿Cómo está realmente la situación del regreso de las urgencias a Moaña?

–Como punto más importante y creo que tenemos que tener claro, es que la atención a la demanda urgente que se produce en la zona está atendida. Se presta atención en un centro (Cangas) que dista escasamente 8 minutos del de Moaña. Hay otra vía, la del Hospital Álvaro Cunqueiro, cierto que llegar directamente a las urgencias hospitalarias no es la vía adecuada, pero si no hay más remedio, el hospital está a veinte minutos de Moaña Aparte de esto hay dificultades para volver a retomar el tema de dividir al personal y retomar el PAC en Moaña. Hay una que es estructural, el centro de salud de Moaña es antiguo, no es de propiedad del Servicio Galego de Saúde (Sergas), sino que es del Instituto Social de la Marina (ISM) y estructuralmente no da más. Los profesionales del PAC llevaban tiempo quejándose de la reducción del espacio y de las dificultades para prestar una asistencia adecuada. De hecho, ahí está todo lo que se hizo para construir un centro nuevo, del que el jueves ya se abrieron los sobres de la licitación para su construcción y se adjudicará en breve para empezar la obra a primeros de año. Esta es la realidad. Moaña tendrá un nuevo centro de salud con el doble de superficie de lo que hay ahora, en el que se invertirán 9 millones de euros, y eso nos da idea de la situación y de las necesidades.

–Pero durante este período provisional mientras no está el nuevo centro de salud ¿no se podrían realizar obras en la Casa do Mar para recuperar las urgencias?

–Me plantean hacer obras en el centro existente, ya que en la situación actual es imposible actuar porque es muy pequeño para el regreso del PAC. En la Mesa da Sanidade se me acusó de no hacer los deberes, pero vimos el espacio que hay y la dificultad es grande para mejorar los dormitorios y salas de consulta. Hacer un PAC nuevo en un centro que dentro de un año no será funcional no me parece racional. Trabajamos con dinero público. Además que hay que contar con el tiempo que tardarían los permisos.

–¿Y haciendo uso del espacio de la cafetería que quedó vacía al finalizar la concesión como también planteó Moaña?

–Me parece complicado. Lleva su tiempo. Al no ser un centro del Sergas, hay que solicitar permisos, adjudicar y hacer unas instalaciones nuevas de PAC que no me parece muy razonable a la vista de que estamos con los trámites finales para empezar la obra del nuevo centro de salud en el año 2023. Garantizando la atención urgente y mejorando algún servicio que se recogió en la reunión, como la ampliación de las horas del servicio de Radiología en Cangas, por la tarde y a ser posible sábados por la mañana, tenemos una atención que consideramos que es adecuada.

–La alcaldesa manifestó que aceptarían como “solución menos mala” la posibilidad de ese PAC sin noches ni fines de semana. ¿La sigue contemplando?

–No se descarta. Propuse ver con los profesionales y en qué condiciones podríamos prestar atención a la demanda urgente del día, de 08:00 a 22:00 horas en el propio centro de salud de Moaña. Pero las noches y fines de semana, desde luego, deberían de quedar centralizadas en Cangas. Es un tema de calidad asistencial. Por eso que lo condicioné a tener garantizada la cobertura médica porque sabemos como estamos ahora para cubrir ausencias por bajas o vacaciones. No es lo mismo un PAC con un único equipo como tendría el de Moaña, que tiene que salir a atender emergencias en la vía pública y domicilios por lo que el centro quedaría vacío, que cuando hay tres equipos (es la situación actual del PAC centralizado de Cangas-Moaña) porque sin duda el PAC nunca va a estar vacío. La gente que llega a un PAC con un solo equipo y se lo encuentra vacío, se pone nerviosa porque siempre entiende la urgencia como vital y necesita que alguien le atienda de forma inmediata. Es algo en lo que se debería de pensar. Volvemos a lo que le dije de que Cangas son 8 minutos de distancia desde el centro de salud de Moaña. Nadie dice que el PAC de Moaña va a desaparecer, aunque en el plan funcional de mejora sanitaria para Cangas y Moaña, sí está contemplado que cuando se haga el CIS de Cangas, se van a reunificar recursos, como el PAC.

–¿Cómo está la situación de cesión de los terrenos en Cangas para ese edificio sanitario?

–No he vuelto a tener noticias, aunque en la última reunión que mantuve con la alcaldesa estaba muy interesada en resolver el proceso.

Ampliaremos Radiología para reducir viajes a Vigo

–La vuelta de ese PAC provisional a Moaña, ¿estará condicionada entonces a la cobertura de todas las plazas de facultativos?

–Con periodos en los que queden uno o dos facultativos de tarde, es imposible que asuman toda la urgencia. Todo está condicionado al número de recursos. Siempre desde el planteamiento de que ahora prestamos una atención adecuada a las urgencias y de que vamos a ampliar Radiología para que no haya más desplazamientos a Vigo, seguiremos viendo fórmulas para mejorar la atención en el área de Moaña para evitar el mayor número de desplazamientos a Cangas.

–En Moaña siguen pendientes de cubrir tres plazas; dos estaban asignadas en el último concurso y quedaba una pendiente, ¿hay fechas para la toma de posesión?

–No. Están en pleno proceso, pero será lo antes posible. Es algo que se lleva de forma centralizada. Una de las plazas está pendiente de un informe de salud laboral y la otra es de una persona propietaria.

–Los profesionales no están por dividir el PAC actual y que regrese el equipo a Moaña porque alegan que no favorece la seguridad en la atención sanitaria.

–La opinión de los profesionales nos merece todos los respetos. Somos conscientes del trabajo que hacen y buscan la mejora de la atención sanitaria, tanto para los pacientes como para el resto de población. En este planteamiento hemos llegado a una especie de borrador de cómo sería una primera atención con estos condicionantes y un déficit estructural de plazas. Como va a cumplirse todo el proceso de asignación de plazas, esperaremos un poco a ver que se hace.

–¿Cree que convencerá su planteamiento en Moaña? Ya tiene en marcha un nuevo calendario de movilizaciones para el día 1.

–No lo sé. Estoy abierto al diálogo, a hacer planteamientos de mejora, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos.