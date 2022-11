El enlace de incorporación a la Autovía do Morrazo desde San Lourenzo, en la parroquia moañesa de Domaio, permanecerá cerrado, al menos hasta el lunes, tal y como señala la Consellería de Infraestructuras, a la espera de que los técnicos valoren las que haya que realizar para dejarlo seguro.

El vial quedó cerrado el miércoles cuando se rompió la canalización de las aguas y el fuerte torrente excarvó bajo la calzada y la hundió en parte. El boquete que las aguas provocaron fue considerable y hacía muy peligrosa la circulación en una calzada que quedó en el aire. Una empresa estuvo realizando obras urgentes de reparación durante todo el jueves y bajo una lluvia intensa, con la colocación de unas tuberías de PVC provisionales para poder canalizar las aguas que bajan del monte. La rotura se produjo cerca del depósito de aguas, pero el problema estuvo en que se rompió la cuneta revestida que conduce las aguas pluviales hacia un pozo de 15 metros de profundidad.

Desde la Consellería de Infraestructuras aseguran que a pesar de que ayer ya no hubiera trabajos en el enlace, el vial seguirá cerrado, de momento, hasta el lunes. Confirma que los técncos están valorando las obras que hay que hacer y cómo.

Por lo tanto los conductores que bajen de San Lourenzo, en donde se ubica también el campo de golf Ría de Vigo y la urbanización, y quieran incorporarse a la Autovía en sentido a Moaña y a Cangas, deben de ir hasta Rande, por el otro carril de incorporación en sentido contrario y dar la vuelta en la rotonda para coger nuevamente la Autovía en sentido a Cangas. Supone una pérdida de tiempo de varios minutos, pero el incidente no deja lugar a dudas de que el vial no se puede reabrir mientras no se confirme su plena seguridad.

Hay que recordar que tras la tregua de este fin de semana, vuelven las lluvias y que las tuberías colocadas se instalaron de forma provisional para recoger las pluviales, por lo que podría haber nuevos fallos.