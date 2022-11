Cangas vive una manifestación del 25N marcada por la división política

No hubo el entusiasmo de otros años en la manifestación de Cangas. Poca gente, algo más de 300 personas, en una noche fría pero que se prestaba para fortalecer la causa de la igualad, de la lucha contra las violencias machistas. En la marcha que partió de la Praza do Concello y llegó a la rotonda de O Mexilón para después regresar se atisbaba más la diferencia política que la unión frente a la violencia machista. Los cánticos contra la conferencia episcopal, a favor del empoderamiento de la mujer y del feminismo se mezclaban con el paisaje de un gobierno dividido y un PSOE que al mediodía había renunciado a ir portando la pancarta que encabezaba la manifestación, recomendándole a la alcaldesa, Victoria Portas, que acudiera a un curso de igualdad. El Partido Popular no se dejó ver en la manifestación, al menos sus concejales.

Sosteniendo la pancarta, la alcaldesa, la concejala del BNG Lourdes Prieto, la edil de Avante, Ánxela Vizoso y presidentas de colectivos como el de Adicam, Olga Sotelo. En medio de la marcha se podía ver al primer teniente de alcalde Mariano Abalo, mientras que su compañera de coalición, Aurora Prieto, de forma premeditada, se confundía con los asistentes. Detrás, los socialistas: concejales y afiliados. La música la ponían las canciones que salían del megáfono y los murmullos los aportaban las diferencias políticas que justo ayer saltaban por los aires, con un PSOE que ponía en duda el comportamiento igualitario de la alcaldesa.

El grupo municipal del PSOE acrecentaba ayer la brecha con el gobierno local cangués, concretamente con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, al anunciar por la mañana su intención de no ir en la cabecera de la manifestación del 25-N que salió e la Praza do Concello a las 19.30 horas. “Estaremos esta tarde en la manifestación como cada año, pero no iremos en la cabecera. Pues consideramos que no tendría sentido compartir espacio con la persona que preside la mesa, ya que silencia a sus compañeras y no las trata con el respecto que merecen”, anunciaban.

Los socialistas aconsejan a la regidora local a que realice un curso de formación en igualdad, por entender que su política es cada vez más patriarcal, carente de transparencia y con total falta de diálogo. “Es público y notorio que cuando no le gusta lo que dice o hace otra mujer la silencia o ignora como ya hizo con este partido pleno tras pleno, con todas nuestras preguntas y aportaciones”, señalan

Recuerdan los concejales socialistas que hace más de dos décadas que se conmemora en Cangas el Día Internacional Contra la Violencia Contra las Mujeres y que en este 25-N, como todas las ocasiones anteriores, el PSOE une su voz “ a la de millones de mujeres y hombres que cada día dedican su voluntad, su compromiso y su acción en esta lucha por las libertad y la seguridad de todas las mujeres”. En la manifestación, Mariano Abalo anunciaba que habría respuesta al PSOE, que no solo se ejercía violencia política contra la ministra Irene Montero.

Claro que entre las algo más de 300 personas había muchas que estaban al margen de esta polémica que salpicó el 25-N en Cangas. La alcaldesa Victoria Portas, al finalizar la lectura del manifiesto, aplaudía emocionada, con muchos ojos pendientes de ella.

Hubo comparaciones y quejas. La edil de ACE Aurora Prieto se quejaba de la poca asistencia y lamentaba que se perdiera tan pronto esa concienciación de años anteriores en las que, incluso con la pandemia del COVID presente, la marcha del 25-N en Cangas era más multitudinaria y más atronante.

Por la mañana, en la Plaza de A Palma, los centros educativos de Cangas exponían los trabajos que tenían preparados para la ocasion. Participaron los centros CEIP A Rúa, Espiñeira, San Roque, Eduardo Pondal, Casa de la Virgen, Compañía de María, IES Montecarrasco, IES María Soliño e IES Rodeira.Dejó huella, nunca mejor dicho, la actividad que preparó el CEIP San Roque. que dejaron en la Praza de A Palma zapatos rojos, donde figuraban los nombres de las víctimas de violencia de género de este año, así como habían sido asesinadas y la edad que tenían. Los zapatos rojos no se retiraron en todo el día y era visibles incluso cuando salía, ya de noche, la manifestación. El CEIP de A Rúa presentó el proyecto: Escenificación A Xoia Interior”, el Espiñeira, “Rumba ao bo trato”; la casa de la Virgen, “Así bailaba”; el IES Montecarrasco, “Aire”; el Eduardo Pondal, “Guarrilla Girls”; el IES Rodeira, “Marcha y manifiesto”; el IES María Soliño, “A violencia nas nosas rúas” y Compañía de Maria, “Un número, moitas vidas cortadas”. Todas escenificaciones y planteamientos que focalizaban la violencia machista, latente en la sociedad, que deja todos los años muertes.

En los trabajos se trataba de denunciar, al mismo tiempo que educar. Todo los centros escolares consiguieron su propósito y sus trabajos fueron aplaudidos por el público asistente, que llenaba la Praza de A Palma aprovechando que las borrascas nos daban un respiro y salía el sol para que la gente saliera a protestar.

Moaña cubre con 38 pañuelos el salón de plenos en recuerdo de las víctimas de este año

El salón de plenos de Moaña, cubierto con 38 pañuelos con los nombres de las víctimas de violencia de género de este año en el país, acogió el acto institucional presidido por los representantes del gobierno -5 hombres y 4 mujeres, algunos de ellos con las camisetas moradas de “Non a violencia machista” -y por parte de la corporación el edil de XM, Javier Carro; con la ausencia del PP, a los que se sumaron las asociaciones de Mulleres de Moaña y Poza da Moura de Domaio, que elaboraron los pañuelos, trabajadores municipales y vecinos a título particular. La edil de Muller, María Ortega, disculpó su ausencia al coincidir el acto, organizado en colaboración con el Centro de Información á Muller (CIM), con el pleno de la Diputación.

La alcaldesa, Leticia Santos, fue la encargada de leer el manifiesto aprobado de forma unánime en el pleno del día anterior, en el que se demanda a la Xunta el incrementen de recursos económicos en los presupuestos de 2023 para luchar contra la violencia y que se sitúen, como mínimo en el 1%; así como un programa de ampliación y extensión de los CIM, con más subvenciones de apoyo. La regidora reconoció el trabajo de todo el año del CIM, ya que la lucha contra la violencia machista debe hacerse todos los días, y mostró su esperanza de que ya no se tenga que reivindicar este día y se pueda sustituir por otro de celebración en el que la igualdad triunfó y el feminismo penetró en la sociedad para derrocar al machismo. Por la tarde, en el local de la Asociación de Mulleres hubo una charla de la política y feminista Carme Adán y se realizó la procesión hasta la oliveira de la alameda, en homenaje a las víctimas.

“A última cea”, una representación en Bueu para remover conciencias

Uxía Morán es actriz y cuentacuentos. Ella sabe bien lo que es pasar por el infierno de la violencia machista, una experiencia personal que traslada la “performance” o representación titulada “A última cea”. Una mujer que camina hacia el altar, hacia una boda que debería ser el inicio de un futuro de convivencia y amor pero que se transforma en una pesadilla por culpa de la violencia machista. La actriz representó esta pieza tan personal y, desgraciadamente, universal ayer en la Praza del Concello de Bueu como colofón a la lectura de la declaración institucional del 25-N, que leyó la edil de Igualdade, Ana Otero.

La “performance” de Uxía Morán representó la ilusión inicial en el camino al altar, la violencia posterior en forma de agresiones y violación. Todo ello acompañado de la danza y de música. De canciones muy conocidas, interiorizadas y cuyas letras contienen referencias violentas hacia las mujeres. “Run for your life” de los Beatles: “Mejor que corras por tu vida, chica/ te cogí con otro hombre/ es el final”. “Hey Joe”, de Jimi Hendrix: “Joe, a dónde vas con esa pistola/ Oh, voy a disparar a mi chica/ la cogí con otro hombre”. “I used to love her”, de Guns’n’Roses: “Solía amarla, pero tuve que matarla”. O alguna en español, como la súper conocida “Sí, sí” de Los Ronaldos: “Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte/ hasta que digas sí, hasta que digas sí”.

Fue una representación dura, impactante y para remover conciencias. Sin medias tintas. Pero al final la actriz también lanzó un mensaje en positivo. Es posible salir de ese infierno: hay que denunciar y pedir ayuda. Y también es posible encontrar el amor. El de verdad, no el idílico ni el falso mito del amor romántico.