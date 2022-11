El grupo municipal del PSOE acrecienta la brecha con el gobierno local cangués, concretamente con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, y anuncia su intención de no ir en la cabecera de la manifestación del 25-N que se celebra esta tarde a las 19.30 horas. "Estaremos esta tarde en la manifestación como cada ao, pero no iremos enla cabecera. Pues consideramos que no tendría sentido compartir espacio con la persona que preside de la mesa, ya que silencia a sus compañeras y noas trata con el respecto que merecen", manifiestan.

Los socialistas aconsejan a la regidora local a a que realice un curso de formacón en igualdad, por tenender que su política es cada vez más patriarcal, carente de transferencia y con total falta de diálogo. "Es público y notorio que cuando no le gusta lo que idce o hace otra mujer la silencia o ignora como ya hizo con este partido pleno tras pleno, con todas nuestras preguntas y aportaciones", señalan Recuerdan los concejales socialistas que hace más de dos décadas que se conmemora en Cngas el Día Internacional Contra la Violencia Contra las Mujeres y que en este 25-N, como todas las ocasiones anteriores, el PSOE une su voz " a la de millones de mujeres y hombres que cada día dedican su voluntad, su compromiso y su acción en esta lucha por las libertad yla seguridad de todas las mujeres"