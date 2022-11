Medio Ambiente autorizó 28 obras en viviendas de Ons y rechaza las quejas de los vecinos

La Consellería de Medio Ambiente, como titular del Parque Nacional de las Illas Atlánticas al que pertenece la isla de Ons, asegura que es falso que no se autoricen rehabilitaciones, cambios de teja o encintados de paredes en las viviendas del archipiélago, como se acusa desde la Asociación de Amigos e Veciños da Illa de Ons. Para corroborarlo, señala que en este año se autorizaron 28 obras de viviendas en Ons, mientras que solo dos fueron denegadas parcialmente y otras dos recibieron informes negativos.

La Asociación de vecinos había mostrado su malestar porque se estaban denegando sin justificación el grueso de las solicitudes de los residentes para rehabilitar las construcciones que tienen en régimen de concesión. Por ello, pedían tanto al Concello de Bueu como a Parques Nacionales criterios claros para determinar qué actuaciones están o no autorizadas.

Medio Ambiente reconoce que lo que sí no se autoriza, porque está recogido en la legislación de aplicación del Parque Nacional, es la reconstrucción de una ruina para levantar viviendas. Señala que este es el caso particular de la representante de los vecinos, a la que por una parte se le autoriza el mantenimiento de su hórreo, pero, por otra no se le permite la reconstrucción de una ruina. Indican que existen reiteradas peticiones para obras, que algún vecino pide por escrito o en la oficina, de instalación de un tejado en una edificación en ruina y que son peticiones que son informadas en contra, confirma Medio Ambiente. Explica que la normativa de aplicación en el caso de Ons permite considerar que las actuaciones en materia de urbanismo y ordenación territorial, infraestructuras y obras en el ámbito del Parque Nacional tienen un carácter marcadamente restrictivo “como no puede ser de otra manera en un espacio protegido de esta categoría”.

Plan de Uso del Parque Nacional

En este sentido y al margen de las actuaciones permitidas ya indicadas y relativas al mantenimiento y conservación en edificaciones destinadas como viviendas o establecimientos construidos y en uso al que se refiere el Plan de Uso e Xestión do Parque Nacional (PRUX), todas las demás actuaciones serán o bien actuaciones que deben ser sometidas a la previa autorización del parque o que están en sí mismo prohibidas, para el supuesto, en este último caso, de construcciones de nuevas edificaciones destinadas a viviendas o establecimientos (bares, restaurantes, alojamientos turísticos o campings)..