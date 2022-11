Evolución y resistencia a la vacuna

Ayer, para olvido de muchos, era el Día de la Evolución. Darwin, no sin dificultad, acabó con el creacionismo que había imperado hasta la mitad del siglo XIX. Hoy nos encontramos con sectas que se recrean en el creacionismo, en jugadores de baloncesto de la NBA y actrices que rescatan, para asombro de todos, el terraplanismo, a fuerza de imbecilidad y propaganda con fuerte dosis de ignorancia. Es la misma que ahora lleva a muchos, en Cangas, a rechazar la vacuna contra la COVID, convencidos de que es la culpa de muchas muertes que, de otra forma no habrían tenido lugar: ataques de corazón, anginas de pecho y algún cancer que otro. No despreciamos la capacidad saqueadora de las empresas farmaceúticas, pero esa Evolución que celebramos nos permitió utilizar el pensamiento científico. Al hombre le debe quedar un gen resistente a la evolución que le arrima con entusisamo a las teorías de la conspiración. Algunas son muy divertidas, por cierto.