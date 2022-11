“A cultura estimula a liberdade, a solidariedade e a xustiza social”

Coincidindo coas actividades conmemorativas do 25-N, data que se volca en reivindicar a eliminación da violencia contra as mulleres, o Auditorio de Cangas acolle mañán a representación de “As alumnas”, unha produción de Culturactiva dirixida por Fina Calleja, con texto de Paula Carballeira e protagonizada por Anabel Gago e a canguesa Mónica Camaño.

–Trátase dunha homenaxe a unha muller, a unha causa...?

–Parte dunha homenaxe a unha muller, pero tamén rende homenaxe a toda unha xeración de mulleres. Trata sobre a figura da pedagoga galega María Barbeito, que naceu a finais do século XIX e exerceu a docencia ata 1936, sendo pioneira na implantación do método Montessori, baseado en fundamentos psicopedagóxicos de liberdade e autoactividade do alumnado nun ambiente que favorezca o seu desenvolvemento máis alá da súa clase e orixe. Eran formas pedagóxicas que xa se aplicaban en Europa e aquí padecíase a falta de investimentos.

–Como arrinca a historia de “As alumnas”?

–Son dúas alumnas de María Barbeito que se atopan na Coruña en 1970, no enterro da que foi a súa mestra anos atrás. Ese encontro dalles pé a facer un exercicio de memoria histórica, a repasar aquela época, o labor desenvolvido pola República e o retroceso que supuxo o franquismo tamén no eido educativo, máis aínda para as mulleres.

–Hai unha reflexión política e tamén unha loubanza, unha celebración da cultura como ferramenta de liberdade....

–As cousas poden mudar dun día para outro, como pasou daquela cun cambio de goberno e de modelo educativo, e como tamén está a pasar agora coa guerra, co expolio enerxético e da natureza que empobrecen ás persoas, coa perda de dereitos que parecían superados e o que era natural vólvese sospeitoso. Así pasa coa problemática da violencia machista e os dereitos das mulleres, que se están a cuestionar. Hai que reivindicar estas cousas, pero quero ver arte. Non me vendas un panfleto, ou se mo vendes, véndemo con arte. A cultura, a educación, danos estímulos, e As alumnas estimúlanos na liberdade, na solidariedade, na xustiza social...

–Xa suman representacións por distintos lugares de Galicia. Cal é a resposta do público? Pensan facer funcións para os escolares?

–Estreamos en Moaña e fixemos outras representacións, pero logo veu o verán polo medio, un paréntese, e agora retomamos. Buscamos espectadores activos e dar pé tamén a falar destes temas nas aulas. Xa o tivemos coa rapazada no Fórum de A Coruña, en marzo, e haberá máis cos centros de ensino.