Recordando viejos tiempos.

Exalumnos del colegio de Espiñeira nacidos entre los años 1977 y 1979 celebraron el fin de semana una comida de confraternización a la que también estaban invitados profesores y el bedel, todos ellos ya jubilados. Un día para echar la vista atrás con una sonrisa.

González y Abalo, amigos para siempre

Y decían que se llevaban muy mal. Pues ya ven que el portavoz socialistas de Cangas, Eugenio González, y el primer teniente de alcalde del gobierno que lo arrojó fuera del poder, Mariano Abalo, colaboran en asuntos de Costa. No hace mucho que decían que no se hablaban o, como mucho, se gritaban. Pero ahí les ven, dejar aparcadas sus ideas políticas para colabora para sacar adelante el conflicto de las naves de Ojea. Mariano Abalo y Eugenio González dijeron, por separado, no hace mucho, que a ambos los separan las ideas políticas, pero que son amigos desde pequeños. Va a tener razón Sotelo cuando dice que al final si los votos les alcanzan volverán a gobernar juntos.

El Gáldar canario, de fin de semana por Galicia

Mientras más de uno se piensa en abandonar estos lares en busca del sol que suelen garantizar las islas, al Gáldar de balonmano le ha tocado hacer este fin de semana el camino inverso. Y es que el aplazamiento de la segunda jornada le hará jugar mañana en Bueu y el domingo ante el Teucro en un minitour deportivo. El equipo de Moncho Curra, por ello, deberá hacer doblete en casa, primero ante los canarios y el domingo frente al Cañiza.