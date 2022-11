O Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, de Cangas, recibe esta noite, ás 21.30 horas, a visita do músico Iago Fernández para presentar o seu último traballo, que titula “Luzada”. Neste concerto de jazz, de 75 minutos de duración, o baterista estará acompañado pola voz de Joana Raquel e por José Pedro Coelho (saxo tenor), Xan Campos (rhodes/sintetizador), Miguel Meirinhos (piano) e Demian Cabaud (contrabaixo). O prezo da entrada é de dez euros e están a venda no Auditorio desde dúas horas antes do espectáculo. Tamén a través da internet a través da plataforma ataquilla.com.

“Iago Fernández é un batería que toca e compón coma se estivese escribindo poesía. Non é de estrañar que este galego sexa chamado “poeta de batería”, sobre todo porque escribe poemas e pinta mundos visuais coloridos, ademais da súa premiada percusión”, sinalan os críticos. Nesta manifestación artística, Fernández “explora o seu interior e trata a esencia da súa psique. Un acto de equilibrio entre sol e océano, claro e escuro, igualmente audible nas composicións deste músico residente en Suíza. O seu espectro abrangue dende o jazz ata Radiohead e dende a música clásica ata a música popular galega e brasileira, gravada en catro discos con colaboradores como Mark Turner, Yumi Ito ou Xan Campos”, explican. O novo traballo, “Luzada”, sae hoxe publicado e, segundo a Real Academia Galega Galega (RAG) ten dous fermosos significados: “luz emitida por un corpo, propio ou reflectido” e “primeira luz do día, cando sae o sol”. Será hoxe no Auditorio de Cangas, desde as nove e media da noite.