Costas y Cangas preparan una cesión de Ojea por 50 años y un canon que se desconoce

El gobierno local prepara con Costas y con el apoyo del grupo municipal socialista la concesión de las naves de Ojea, con el propósito de ofrecer una salida a un complejo industrial que se cae por falta de mantenimiento y ante un Ministerio para la Transición Ecológica que quiere proteger más la costas y es cada vez más contrario a las desafectaciones de sus propiedades. El gobierno local de Cangas llevará a pleno la propuesta de concesión de las naves de Ojea y se trata de asegurar apoyos para que salga adelante, entre ellos el PSOE, partido que dirige la administración estatal, concretamente la de Costas.

Ahora mismo se estudia con detalle las condiciones de la concesión que, no hay que olvidar, que fue sugerida en su momento por Costas del Estado mientras continuaba el expediente de desafectación de la zona su curso. Según la nueva legislación de Costas, “el plazo de duración será el que determine en el título correspondiente y en ningún caso este plazo incluidas todas sus posibles prórrogas, podrá exceder de 75 años computados desde el otorgamiento del título, sin perjuicio de que se pueda solicitar una nueva concesión “. En este sentido, en función del tipo de uso, el l plazo máximo de duración de las concesiones, incluidas todas sus posibles prórrogas, no podrá exceder de 75 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo terrestre y cultivos marinos, 50 años para las instalaciones de servicio público que, por su naturaleza requieran la ubicación del dominio público y 30 años para el resto de actividades e instalaciones.

Otras de las preocupaciones que tenía el gobierno en lo relacionado con la concesión es el canon. Desde el gobierno y todo el Concello se teme que éste pueda ser demasiado elevado. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, cree que en este caso Costas no va a exigir un canon por la concesión al actuar dentro de lo ya existente. No obstante, la nueva ley establece que “toda ocupación o aprovechamiento del domino público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fue la administración otorgante, devengará el correspondiente canon a favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sea exigibles por aquella. El canon seguirá devengándose tras el vencimiento del título, en tanto se tramita prórroga o nuevo título de ocupación o se procede al levantamiento de las instalaciones”.

El canon lo fijaran tres valores: el catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier título, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tenga un aprovechamiento similar a os usos que s propongan para el dominio público.

Moción del PP

El gobierno local busca también votos en los demás partidos que permitieron la proclamación de Victoria Portas , además del PSOE, que son Avante! y BNG. Hay que ver la posición que adoptará el grupo municipal del PP, que al última vez que le tocó gobernar se acogió también a una concesión para actuar en las naves de Ojea. Asimismo, el PP presenta una moción para el próximo pleno relacionada con las naves de Ojea. Pide al gobierno que se adopten medidas urgentes para reparar el tejado de la nave de Córdoba, que ahora mismo su vallado corta el paseo marítimo de Rodeira. El PP recuerda que en el pleno del 28 de mayo de 2021 se aprobó “la ejecución inmediata de las obras necesarias para evitar el deterioro y posible derrumbe con el riesgo que supone el estado actual de la nave de Córdoba. El PP alerta de que el gobierno local no hizo nada a lo largo de esos 12 meses que transcurrieron. Recuerda la reunión que se mantuvo el pasado día 4 de noviembre con los grupos de la corporación, para una reunión con la Jefatura Provincial de Costas, donde adelantan la negativa del Estado a la desafectación y a no actuar en la nave de Córdoba. El PP propone que se inste al gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el tejado de la nave de Córdoba. El PP también sabe que el Concello de Cangas no puede actuar en un terreno donde no tiene competencias y que la salida es la concesión que se plantea.