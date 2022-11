Esas cosas que van muy rápido

Me pongo en alerta ante esa avanzadilla de la tozuda España reaccionaria. Compruebo como en las épocas de plomo de este país se podía criticar a las instituciones, inclusive al Poder Judicial. Ahora decir que hay sentencias fachas y machistas parece que va más allá de la libertad de expresión que tanto nos costó conseguir. Pero esa España reaccionaria no solo es la derechona, sino también una izquierda que se mira demasiado el ombligo, de hacer autocrítica en vez de azotar a Joaquín Sabina por decir que ya no creía tanto en la izquierda. Para colmo, este tipo de polémicas alimentan a unas redes sociales que están al acecho de cualquier comentario al que de inmediato despejan del contexto para que brote la insidia.