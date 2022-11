Aqualia reclama 80.000 euros al Concello por el IPC de cuatro años sin aplicar en el precio de la piscina

La plantilla del Centro Deportivo Moaña, que incluye la piscina municipal, retomó ayer sus protestas por las intenciones de la empresa concesionaria de la instalación, Aqualia, de recortar los horarios del servicio con cierres al mediodía y los sábados por la tarde, afectando a su vez al salario de la mitad de los 16 trabajadores. Además de concentrarse ante la piscina, los trabajadores, en compañía de usuarios que se les unieron en sus demandas, cortaron un carril de la calle As Barxas sobre las 12.00 horas de ayer, para manifestarse hasta la casa consistorial, en donde volvieron a realizar una concentración. Entonaron cánticos como “Aqualia, a xente está que arde” o “Aqualia, escoita, a piscina está en loita”.

La empresa concesionaria fija en 669.000 euros las pérdidas de este servicio a lo largo de 2021 y en 284.000 euros durante la primera mitad del presente ejercicio, cálculo que realiza en base al estudio financiero de explotación realizado antes de 2009. Cuando inició un contrato que concluirá en 2029.

Desde el Concello la alcaldesa, Leticia Santos, mantiene que no se pronunciará sobre los planes de reducir el horario hasta que los servicios técnicos informen si pueden o no vetar las intenciones de la empresa. Esta compañía estima en 80.000 euros los que le debería el Concello por no incrementar los precios públicos de la piscina durante los últimos años –al menos 4– actualizándolos a la subida del IPC. Es esta cantidad la que está siendo analizada por la intervención municipal.

El recorte de horarios propuesto cerraría el servicio entre las 13.00 y las 16.00 horas de lunes a viernes y los sábados por la tarde. La mitad de la plantilla vería reducido su salario un 20%. Durante las protestas de ayer los trabajadores aseguran que no existe un cambio de postura y consideran, con el respaldo del sindicato CIG, que “si hay unas pérdidas tan grandes se tiene que deber a una gestión poco eficiente”. Hasta final de mes seguirán recogiendo firmas de usuarios y vecinos en apoyo a sus reivindicaciones.

El incremento de los costes de explotación debido a la subida desbocada de los precios del gas y de la electricidad estaría detrás de que la concesionaria decidiese recortar los horarios. El conflicto laboral se enmarca también en la subida de salarios para ajustarlos al IPC dentro del convenio de trabajadores de instalaciones deportivas en toda Galicia.

La intención de la plantilla es seguir hasta final de mes con las concentraciones de mañana, aunque no iniciaron un proceso de huelga laboral.