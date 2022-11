Puente propone unas urgencias sin noches ni fines de semana y Moaña se moviliza en Vigo

Con decepción. Así acabó la esperada reunión de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, a la que acudió el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, en la que, según la presidenta y alcaldesa, Leticia Santos, no aportó nada nuevo a mayores de lo que se había filtrado de que desde Sanidade se estaba trabajando en la posibilidad de un regreso de las urgencias al centro de salud de Moaña en la Casa do Mar, pero solo hasta las 22:00 horas, sin fines de semana y vinculadas a que el turno de tarde tuviera todas las vacantes médicas cubiertas. Se esperaba que el gerente de Sanidade llegara a Moaña con más deberes hechos desde la última vez que estuvo en agosto, cuando confirmó que las urgencias iban a volver pero había que realizar un acondicionamiento de la Casa do Mar, que no se ha valorado todavía, y que en octubre estarían cubiertas las plazas médicas, de las que siguen pendientes tres en el turno de tarde. Por eso que la Mesa ya adoptó ayer mismo el acuerdo de iniciar movilizaciones, que empezarán el jueves día 1 de diciembre, con una concentración a las 11:00 horas ante el edificio de la Xunta en Vigo.

Leticia Santos asegura que el gerente reconoció que no se había valorado aún la obra de acondicionamiento ya que la mesa la había convocado el Concello sin esperar a pedirlo él cuando tuviera todo más preparado. Reconoció -algo en lo que insistió la regidora- que el PAC es de Moaña, aunque el equipo esté desplazado en Cangas, que no es PAC de Cangas-Moaña, aunque el gerente mostró sus dudas sobre deslocalizar las urgencias si ahora ya hay problemas para cubrir las bajas o permisos del personal. En este sentido, desde la Mesa se ofrecieron a hablar con los vecinos para aceptar este posible PAC sin noches ni fines de semana, “como la opción menos mala”, ya que ahora no lo tienen los 365 días del año y que era mejor aunque fuera con uno o dos meses con vacantes.

Santos asegura que no hubo respuesta por parte del gerente a este ofrecimiento como tampoco a la posibilidad de que desde Moaña, y en vista de que no han valorado todavía las obras de acondicionamiento de la Casa do Mar, a mediar con el Instituto Social de la Marina (ISM), ahora que el Sergas no renovó la concesión de la cafetería, para recuperar esa zona para ampliar los espacios de las urgencias.

Plazas médicas vacantes

La Mesa concluyó que las medidas presentadas por el gerente “no son suficientes” como también la falta de concreción para resolver el concurso de plazas médicas vacantes, que siguen pendientes tres en el turno de tarde, una de ellas de nueva creación, y que iba a suponer que el servicio quedara con cinco médicos/as.

La alcaldesa asegura que el gerente no les ha dado más salida que retomar las movilizaciones en Moaña en paralelo con las concentraciones de todos los domingos ante la Casa do Mar, que mantienen de forma ininterrumpida desde el 12 de diciembre. Asegura que este próximo domingo se explicará a los vecinos el contenido de la mesa y se organizará la primera movilización del día 1 en Vigo. Leticia Santos asegura que no hay más solución después de tantos meses de espera para que desde la gerencia del Área Sanitaria cumplieran con lo comprometido y en vista de que no lo hace. Además de compaginar la actividad de la movilización con las concentraciones de los domingos, anuncia que seguirán impulsando la actividad institucional con mociones en el pleno.

En el planteamiento de ayer del gerente se ve que toma peso la opinión de los profesionales del PAC de Cangas que le trasladaron la conveniencia de que los dos equipos de urgencias de Cangas y el de Moaña sigan unidos porque supone dar una mayor seguridad a los vecinos de que si acuden al centro de salud se van a encontrar con médico, en caso de que dos de los equipos tuvieran que salir a una urgencia a domicilio. Si están divididos los tres equipos, la situación de ausencia de médicos se va a dar con más frecuencia, señalan.