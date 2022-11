El PP insta a presentar ya el Plan de Mobilidade, a llevarlo a pleno para aprobación y a implantarlo

Han pasado casi tres años desde que el Concello de Cangas anunciaba en su página web la elaboración de un Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) que a día de hoy sigue en los cajones del gobierno local o de la empresa adjudicataria, del que no se han presentado las aportaciones realizadas durante el período de exposición pública y sin que se conozcan motivos y fechas para hacerlo. El grupo municipal del PP, a través de la concejala Dolores Hermelo, quiere conocer el estado de tramitación, que se presente el documento y que se lleve la pleno de la corporación para tramitar su aprobación e implantación.

El gobierno cangués presumió de abrir las mejoras en la movilidad a la participación social y de contar con la opinión de la ciudadanía para desarrollarlo, pero los avances han sido mínimos, o casi inexistentes, reprocha Hermelo, que recuerda alguna reunión con colectivos para presentarles un avance del PXOM “que no fue bien acogido por nadie, ya que carecía del mínimo trabajo de campo, no resolvía problemas a medio plazo” y no satisfacía las demandas vecinales. “Un fracaso como PMUS”, abundan desde el PP, que no ha vuelto a saber del documento, a pesar de las demandas de los grupos políticos y sociales.

Recuerda Dolores Hermelo que el edil de Mobilidade, Adrián Pena, dijo en un pleno sentirse “orgulloso” del PMUS, pero no lo ha presentado ni propuesto su aprobación por los corporativos. Exige que lo haga porque es una herramienta “necesaria para Cangas”, que depende de un buen plan de movilidad para articular sus cinco parroquias, el espacio urbano y el rural, y por razones laborales, sanitarias, educativas o turísticas.