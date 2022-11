Aprende Moaña.

Los alumnos del CEIP Plurilungüe de Tirán iniciaron este programa ayer con una visita a las dependencias municipales del Concello. Pudieron ver el salón de plenos, el archivo, conversaron con la alcaldesa Leticia Santos y entraron en calobozo.

No se hizo oficial, pero hay en el Concello de Cangas determinado personal que está en lo que se denomina huelga de brazos caídos. Auxiliares que se niegan ahora a realizar trabajos de administrativos, a menos que se les compense económicamente. Y en este trajín hay personas que no se atienden y que se culpa de ello a “los de arriba”. Esto ocurre en pleno proceso de estabilización laboral, donde el gobierno, concretamente la Alcaldía, tiene la sartén por el mango. Habrá qué ver como se resuelve esta situación de la que ya se quejan usuarios del Concello de Cangas. Lástima que no tengan una asociación.

El presidente provincial del PP, Luis López, no va a deshojar ninguna margarita en O Morrazo. Es de los que piensa que las agrupaciones locales son las que tienen que nombrar candidatos a las alcaldías. Claro que también no quiere que se dilate mucho la espera. Hay que actuar y tener tiempo de reaccionar ante cualquier imprevisto. Así que serán los afiliados de Cangas y de Moaña los que pondrán o quitarán alcaldable. El que sí parece que deshoja la margarita es el líder del PP cangués, José Enrique Sotelo.