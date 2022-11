Vecinos del Camiño de Prado, entre As Barxas y la iglesia del Carmen, en pleno casco urbano de Moaña, permanecieron ayer más de seis horas sin suministro eléctrico. El corte de luz, que afectó a unas 60 familias, comenzó a las 15:45 horas y por la noche, a las 21:30, aún seguían con el problema.

Hay vecinos que anunciaron que iban a presentar una reclamación por cómo se ha atendido el aviso por parte de la compañía, derivándoles desde el número de averías de Naturgy al 11887, en donde no cogían. Además de no informarles de la causa, les preguntaban desde qué operadora de móvil llamaban porque con Movistar había problemas para conectar con averías. El apagón afectó a una familia con una persona con movilidad reducida en un sofá eléctrico del que no podía moverse.