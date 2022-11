El vuelco que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra_con dos absoluciones y rebajas amplias de condena_, en el caso del narcosubmarino que llegó a Punta Couso después de atravesar el Atlántico cargado con 3.000 kilogramos de cocaína ha sorprendido y confundido a la población de Cangas, que vivió de cerca una operación pionera en su género en la que se suponía había poco margen de error a la hora de determinar a los culpables. Pero los abogados de detenidos en tierra supieron exponer en sus recursos ante el TSXG que el delito había sido en grado de tentativa o bien, como corresponde a Rodrigo Movilla Hermida, solo había acudido a socorrer a un amigo, llevándole prendas que había adquirido en una tienda en Vigo. No se descarta que el fiscal que llevó el caso y solicitó las penas que se impusieron más tarde, teniendo en cuenta, sobre todo que se trataba de banda organizada.

Señala el fallo del TSXG que en el caso Carlos Enrique Serantes, (absuelto) el padre del que se considera cabecilla de la operación, Iago Serantes, se le condenó por su implicación en el tráfico de drogas relacionado con el semisumergible. Ahora el alto tribunal señala que la conclusión no pude ser otra que acceder a la petición de la defensa y declarar la absolución del recurrente, en relación con los hechos relacionados con el semisumergible sin que por ello sea preciso entrar en el análisis de los restantes motivos del recurso de apelación. “No hay pruebas que incriminen a Carlos Enrique Serantes en relación con algún acto típico pues solo aparece conocimiento de una eventual operación del tráfico de drogas y un acto de colaboración que no se proyecta sobre el trafico de drogas en sí mismo considerado. Sin embargo, no podemos obviar la circunstancia que se relaciona en la sentencia apelada en relación con la participación de Carlos Serantes no ya con la droga que transportaba la embarcación sino con aquella que fue hallada en su domicilio, por lo que se le condena como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que no causan un grave daño a la salud.

En el caso de Iago Serantes, al que se consideraba el cabecilla de la organización, el TSXG asegura que las conversaciones mantenidas con su padre desde luego muestran un contenido ciertamente incriminadora en cuanto al propósito de Iago Serantes de participar de algún modo en la descarga que parte de alijo que traía Agustín Álvarez Martínez; “no otra interpretación cabe atribuir al siguiente extracto: -Iago: Cuando paguen te hago un giro para que te vallas de viaje: Tengo la ropa de Agus: Y cargando 5 paquetes: Era tú idea desde el principio hasta el final.

Carlos Serantes: Ya te digo genial sería... quien roba a un ladrón tiene todo el perdón. Que mala suerte embarrancado en la playa y pillando cinco paquetes... de vicio.

“Puede añadirse la realidad de un viaje a Palma de Mallorca si billete de vuelta, el rápido retorno sin auxiliar a su amigo cuando las posibilidades de descargan eran nulas. El TSXG entiende que el delito cometido por Iago Serantes es en grado de tentativa.

La no consumación del delito se hace trascendental

Iago Rego, amigo de Iago Serantes y que consta que vino desde Lleida a Vigo, es otro de los que operaron en tierra al que el TSXG rebajó la pena, porque entiende que no se consumó el delito contra la salud pública y que lo cometieron en grado de tentativa. Al respecto de su actuación en el caso del submarino el TSXG señala que “es sorprendente, entendible desde luego desde la óptica del legítimo derecho a la defensa, que se afirme desconocer los problemas en los que se encontraba su amigo Agustín Álvarez Martínez, el piloto del semisumergible., cuando en primer lugar decide desde Lleida venir a auxiliarle, cuando el auxilio consistía en la obtención de un camión o todo terrenos y una embarcación, cuando se realizan gestiones para comprar ropa para terceras personas. La única explicación posible en las que hace la sentencia de primera instancia, sin duda alguna”. Rodrigo Hermida Movilla, que quedo absuelto de todo, era el hombre que esperó en Punta Couso en un coche la llegada del semisumergible. El alto tribunal afirma que no se aprecia en él pertenencia a organización delictiva y, desde luego, la complicidad queda desbordada por la anticipada de su comportamiento. “Finalmente debe quedar sin efecto el comiso de las cantidades intervenidas. La defensa argumentó que no hay prueba de que el piloto hubiera trasmitido a Rodrigo Hermida la información que se detalla, ni tampoco existe dato alguno del que inferir la connivencia con Iago Serantes para participar en la descarga de cocaína.

los condenados y absueltos

H Se trata del piloto del semisumergible. Nada cambió para él. Su recuso no lo tuvo en cuenta el TSXG y continuará en la cárcel. Es vecino de Vigo y en primera instancia la Audiencia lo condenó como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva. 

Agustín Álvarez Martínez11 años y 600 millones

H Seguirá en la cárcel. La nueva sentencia del TSXG no cambió su situación. Es uno de los tripulantes del semisumergible. Nacido en Esmeralda, en Ecuador, en agosto de 1977, la Audiencia lo condenó por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva.

Luis Tomás Pérez Manzaba11 años y 600 millones

H Es el segundo de los tripulantes. Su situación no cambia nada tras la sentencia del TSXG, como ocurre con su compañeros de singladura. Nacido e Manga, en Ecuador, en 1977, la Audiencia lo condenó como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva. 

Pedro Roberto Manzaba11 años y 600 millones

H Es uno de los más beneficiados . Su pena queda rebajada de 11 años y 600 millones de euros a 26 meses y 50 millones de euros. Natural de Vigo, se le tenía como el cabecilla de la organización. Vivía en Palma de Mallorca cuando fue detenido en el aeropuerto de Valencia. El delito de tráfico de drogas queda en tentativa

Iago Serantes Pérez26 meses- 50 millones

H La Audiencia lo había condenado a 7 años de prisión y 400 millones de euros de multa. Ahora a 18 meses y 50 millones de euros, con arresto sustitutorio de 6 meses en caso de impago. Era amigo de Agustin y de Iago Serantes. Fue detenido en Lleida y acompañó a Iago Serantes a comprar ropa en Vigo para los tripulantes. 

Iago Rego Rosende18 meses de prisión

H Había sido condenado por la Audiencia a 7 años y 400 millones de multa.Vecino de Vigo, es el padre de Iago Serantes. Lleva en libertad desde que el gobierno sacó las medidas urgentes para la lucha contra la Covid, que sacó a mucha gente de la cárcel. Se le condena a un año por haberle encontrado cannabis en su casa

Enrique Carlos SerantesAbsuelto

H Fue condenado por la Audiencia a 7 años de cárcel y 400 millones de multa, ahora el TSXG lo absuelve de todo. Considera que no pertenece a una organización delictiva. La Guardia Civil lo identificó en la playa de O Foxo en la madrugada de noviembre de 2019. Esperaba en un coche. Es amigo de Agustín Álvarez para auxiliarlo.

Rodrigo Hermida MovillaAbsuelto