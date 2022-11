Primeros auxilios, siempre tan necesarios.

Los agentes de la Policía Local de Cangas repasan lo aprendido de primeros auxilios. Su intervención es vital para poder salvar vidas en momentos de emergencia. Basta recordar a sus compañeros de O Porriño que lograron salvar a un bebé que se ahogaba. Este reciclaje policial es el mejor: salva vidas.

Del Mundial, de lo divino y de lo humano

Debe ser el mundial de fútbol de se presta para símiles futboleros. Ahí tienen el de Mariano Abalo, que habla de jugadores infiltrados que pueden rendir al 70%. Otra cosa sería concejal@s infiltrados en las líneas amigas. Y en Cangas hay de todo. Si tienen que existir curas como Severo Lobato, para mantener la disciplina, la divina y la humana. Por cierto, que se acaba el mes y de la misa de difuntos solicitada por la cofradía del Cristo de Resurrección se sigue sin saber nada. Y eso que prometieron responder rápido. Pero el tiempo de aquí no es como el de allá.

Apoyos, silencios y una sola petición

Decidles que me sorprendió ver al comité defender a la secretaria de la corporación municipal con tanto afán. Hubo casos anteriores en que su intervención hubiese sido agradecida pero... Por ejemplo, cuando el gobierno local dio a diestro y siniestro contra la técnica del PEPRI, Isabel Medraño, con lo de la pista de O Gatañal, o mismo cuando se intentó cambiar al jefe de Policía Local. Hicimos la pregunta, y la respuesta fue que no lo pidieron y que la secretaria si requirió su apoyo. Me dicen que no, que no hay dos varas de medir, que simplemente se actúa cuando alguien lo pide.¿Aclarado?