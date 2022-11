Bueu colocará más de medio centenar de arcos navideños y un abeto natural de 6 metros

El Concello de Bueu iniciará esta semana los trabajos para la colocación de la iluminación y adornos navideños, cuyo encendido se prevé para los días previos al puente festivo de diciembre. Este año el despliegue incluirá más de medio centenar de arcos que se repartirán por todo el municipio, casi una treintena de adornos de farolas, otros 15 en árboles y la instalación de un centenar de guirnaldas, entre otros elementos. Uno de los más novedosos será la colocación de un abeto natural de seis metros de altura y que estará en el centro de la Praza Massó.

La decoración navideña se extenderá a diversos espacios públicos, como la plaza de abastos, el astillero de Banda do Río o la carpa de As Lagoas, que ya no se desmontará hasta después de Reyes. Precisamente en la rotonda de As Lagoas se montará un árbol luminoso para adornar este espacio. Para todo este despliegue el Concello de Bueu contará con la empresa contratada los últimos años y con operarios municipales, que se encargarán de colocar por todo el municipio un centenar de tiras de luces.

El abeto natural que se colocará en el centro de la Praza Massó procede de un vivero del País Vasco, que está especializado en el cultivo de árboles para fines ornamentales. “Estará iluminado e incorporará alguna sorpresa a mayores”, apuntan el alcalde, Félix Juncal, y el edil de Cultura, Xosé Leal. En la carpa de As Lagoas también habrá árboles de navidad para que las Anpas de los centros educativos los decoren con el alumnado.

La inmensa mayoría del alumbrado navideño estará compuesto por luces de tipo LED, una medida destinada al ahorro y la eficiencia energética. No será la única medida que se adoptará en este sentido. Habitualmente el alumbrado navideño estaba encendido hasta pasada la una de la madrugada, pero en esta ocasión se apagará una hora antes. “La previsión es que se apague a medianoche, salvo en los días festivos y en las previas, que tendrá un horario ligeramente más amplio”, avanzan desde el ejecutivo local.

Desde el Concello defienden que la instalación del alumbrado navideño es una forma de dinamizar la actividad comercial y ayudar al comercio local en una de las épocas más importantes del año. No obstante, avanzan que de cara a las fechas navideñas se está preparando una campaña específica de promoción del comercio local, con especial presencia en las redes sociales.