As fermosas cantoras de Bueu

Que espectáculo tan bonito o encontro das corais de Bueu por San Martiño. Primeiro, polas belas cancións que interpretan os catro coros. E segundo, polo que me impresiona a fermosura que observo nas cantoras. Decátome que o meu sentido da vista supera ao do oído.

No escenario, as mulleres contrastan cos homes nas expresións mentres cantan. Levan o ritmo co corpo e semella que axitan as emocións dentro antes de que saian pola boca os cantos cun sorriso. Eles, en cambio, actúan serios, concentrados.

O mesmo sucede coas indumentarias. A maioría delas viste blusas brancas, algunhas con preciosos encaixes e unha flor sobre o peito esquerdo. Á diferenza das compañeiras, os cantores dan mostra da sobriedade masculina coas roupas negras, excepto os da polifónica de Beluso, co contraste das súas gravatas vermellas.

Durante a audición no Centro Social do Mar, penso no traballo semanal das 48 mulleres e 38 homes que dúas noites á semana saen de casa para ensaiar na escola unitaria de Cela (Coro de Cela), na Casa do Pobo de Beluso (Polifónica e Marusía) ou na Casa da Música de Bueu (Polifónica de Bueu).

Valoro as iniciativas femininas, que deixan os traballos domésticos para que se ocupen deles os seus compañeiros, se non van cantar tamén. Por todo o anterior, parécenme unhas mulleres fermosas a pesar dos sinais do paso do tempo, que modifican os corpos e marcan as engurras. É lei de vida, logo de superar os 60 anos cos que conta a maioría, e algunhas preto dos 80.

*Veciño de Bueu