Adrián Pena salva la junta de gobierno y Abalo defiende a su edil frente a la “deslealtad de EU”

Ayer sí hubo junta de gobierno en Cangas, después de una semana sin celebrarse al rechazar la concejala de Cultura, Aurora Prieto (ACE) acudir a la sesión tras ser vilipendiada públicamente por la alcaldesa Victoria Portas, que la mantiene bloqueada en el WhatsApp del gobierno desde la última reunión de la mesa de Turismo. Esta vez si que estaba el edil Adrián Pena (ACE) para salvar los muebles de un gobierno de cuatro ediles de 21 concejales que tiene la corporación municipal. El lunes de la semana pasada, Adrián Pena había faltado a la cita por razones laborales y el rechazo de Aurora Prieto a la petición del portavoz de ACE, Mariano Abalo, para que asistiera a la junta de gobierno, dejó sin quórum una sesión en la que supuestamente no había cuestiones demasiado urgentes. Respecto a las repetidas ausencias de Adrián Pena y a lo que parece un abandono de sus competencias en las concejalías que tiene delegadas, Mariano Abalo recuerda que todo es debido a un quebranto en la salud del edil, pero que es preferible que participe en el gobierno aunque sea así, porque es él quien ahora mismo garantiza la celebración de las sesiones tan importantes como las juntas de gobierno. “Es preferible contar con un jugador infiltrado que te va rendir al 70% que no tenerlo”, manifestó el primer teniente de alcalde en un símil futbolístico. Insiste en que su presencia resuelve un problema. También afirma que “no tenemos ningún interés en situar a Aurora Prieto como un problema, pero había que frenar ese disparate que salió de la mesa de Turismo”. Acusa a Esquerda Unida de no tener un comportamiento leal con ACE y que la dimisión de Adrián Pena supondría aumentar ahora mismo el problema. “Esquerda Unida vota lo que quiere. Nunca se le exigió tampoco una disciplina de voto. Pero el comportamiento de EU no favorece en absoluto la estabilidad del gobierno, al contrario.

Aurora Prieto había informado a través de cauces internos que no iba a asistir a la junta de gobierno de ayer. Para Mariano Abalo se trata de una dejación de funciones y asegura que ACE aún no tomó una decisión respecto a díscola posición que mantiene la edil que en la coalición electoral ACE entró en la lista como representante de Esquerda Unida. Mariano Abalo considera que se trata de un problema de responsabilidad institucional e incoherencia. Mientras, la edil Aurora Prieto continúa trabajando en sus muchas concejalías que tiene delegadas. Asistiendo a actos y reuniéndose con los responsables de las áreas que son de su competencia. Ella mantiene su actividad en sus departamentos. Aprobación de bases de varios puetos de trabajo La junta de gobierno local de ayer resolvió los dos recursos que sendos trabajadores municipales había presentado contra el acuerdo de aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal y excepcional de empleo temporal de larga duración. Había una plaza que figuraba como peón y debía de hacerlo con oficial y no aparecía la de la directora del Centro de Información a Muller (CIM). Ambos recursos fueron estimados. La junta de gobierno local también aprobó ayer la bases para conserjes y limpiadoras de edificios públicos, las de bibliotecarios y para la plaza de psiquiatra de Unidad de Atención de a Drogodependientes (UAD). Un avance bastante evidente en este proceso de estabilización temporal. Ayer, se celebró por la tarde una asamblea de trabajadores en el que miembros del comité de empresa y de la junta de personal informaron a los presentes de la situación en la que se encontraba este plan de estabilización laboral, donde según los sindicatos todo está transcurriendo con la normalidad que se requería para este trascendente capítulo de la administración municipal de Cangas, donde se pretenden cubrir 140 puestos.