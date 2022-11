Multitudinaria reunión de mujeres en O Hío.

Las que ven en la foto son 52 integrantes de la Asociación de Mulleres Escola Vella do Hío, que se constituyó hacer 23 años y no pierden oportunidades para celebrarlo. Este fin de semana compartieron mesa y mantel en el restaurante O Pereiro, en su parroquia, y ya están pensando fechas para seguir celebrándolo. Por muchos años.

Sin pared para la placa a una luchadora trans

La placa que recuerda a Sonia Cordeiro Santos “por ser ejemplo de libertad y semilla de cuerpos libres” en Cangas se guarda en los cajones de Codimo porque no hay pared que le dé cobijo en la vía pública. Tal vez el Concello debería dar ejemplo y buscarle ubicación a la altura de la labor que la homenajeada realizó, contra viento y marea. Si la sociedad avanza, llegará un día en que el lugar de estas placas se decidirá por sorteo, debido al exceso de oferta para acogerlas. O, mejor aún, en que no habrá placas porque ya no hará falta reivindicar derechos básicos.

Susto con mensaje en el campo da Granxa

En el campo de fútbol de Domaio se vivieron ayer momentos de incertidumbre tras desplomarse un jugador del Cotobade que había chocado con un rival, cabeza contra cabeza, en la primera parte, aparentemente sin graves consecuencias. Pero el susto obligó a intervenir a los equipos médicos y a desplazar una ambulancia a pie del terreno de juego, accediendo por un vial que el vecindario lleva años pidiendo ensanchar. El obligado despliegue de ayer suma argumentos para echarle mano a esa carretera, que los usuarios consideran estrecha y deficiente para el tránsito que acoge.