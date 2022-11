Vecinos, Concello y Diputación impulsan “humanizar” el casco histórico de O Hío y dotarlo de sentido único

“Proxecto de humanización do casco histórico do Hío” es el título de la propuesta que la Asociación de Veciños A Fontenova, de O Igrexario, ha elaborado en los últimos años y actualiza ahora para pedir al Concello de Cangas y a la Diputación provincial que lo ejecuten a través de un convenio de colaboración, como ya han hecho en el vial desde O Viso o está previsto para el de A Madalena-Erbello. La intención del colectivo vecinal es “avanzar en la humanización” y poner en valor un conjunto histórico y artístico de los más singulares de Galicia, en torno al emblemático cruceiro del maestro Cerviño. Para ello, abogan por reducir el tráfico rodado, dotando a ese tramo de sentido único y desviando los vehículos a motor por la Rúa do Viñal, con su “desdoblamiento”. Acondicionar la Avenida da Unión, que comprende desde la subida a O Rapallo hasta el cruce con la Rúa do Gueo, sustituir el asfalto por piedra como pavimento, canalizar bajo tierra del cableado y dotar a todo el conjunto de un sistema de iluminación acorde con el entorno completan la propuesta vecinal, que tiene la complicidad de la alcaldesa, Victoria Portas, y el guiño de la presidenta provincial, Carmela Silva.

Los representantes vecinales ya han mantenido varios contactos con responsables políticos de las administraciones implicadas. El más reciente, a principios de este mes, cuando Silva y Portas escenificaron el final de las obras de mejora entre O Viso e Igrexario. “Estamos de acuerdo en poner en valor el ámbito del cruceiro y vamos a valorarlo y tratar de acometerlo”, intervino durante su discurso la presidenta de la Diputación, que ya había mantenido contactos previos sobre este asunto. Y al final del acto, la alcaldesa compartió mesa con directivos de A Fontenova para abundar en su compromiso. “El origen de esta propuesta deriva de la problemática de falta de humanización de las calles y carreteras de O Hío y la poca inversión que se ha hecho en ellas en los últimos años”, explican sus artífices. “No hay zonas peatonales en prácticamente toda la Avenida da Unión, dificultando el tránsito de personas y poniéndolas en peligro”, razonan. El casco histórico, donde se ubican la iglesia parroquial, el cruceiro y la casa rectoral, de gran interés patrimonial, se ve afectado por el constante movimiento de coches y grandes vehículos de carga, “lo que está deteriorando este entorno en términos de contaminación y estéticos”. La solución al problema pasaría por tres actuaciones, a propuesta de la asociación de vecinos, que insta a dotar de sentido único a la Avenida da Unión y estableciendo una amplia senda peatonal, a acondicionar todo ese ámbito “con materiales adecuados a un casco histórico, como puede ser la piedra” y a dotarlo “de una iluminación acorde a la zona patrimonial”. Soterrar los cables, eliminando el “feísmo” en un espacio tan sensible, son otras intervenciones que, a juicio de la Asociación de Veciños de O Igrexario A Fontenova, contribuirían a “humaniza y poner en valor” el casco histórico de O Hío. Proyecto de desdoblamiento de Rúa do Viñal El elevado volumen de tráfico rodado, sobre todo durante el verano para acceder y regresar de las playas de Pinténs y Vilanova, es otro de los “graves problemas” que padece el casco histórico de O Hío y que el colectivo vecinal quiere resolver con alternativas que alivien esa carga. En el documento con las propuestas, remitido al Concello y la Diputación y que se quiere reactivar tras el fin de los trabajos entre O Viso e Igrexario, figura el “proxecto de desdobramento da Rúa do Viñal”, que serviría de vía de escape para no saturar el ámbito más sensible. “Los accesos que tenemos no admiten tanta carga de tráfico que, principalmente durante el verano, provoca atascos interminables, interfiriendo en la vida cotidiana del vecindario e imposibilitando el acceso a la zona monumental”, argumentan los promotores, que consideran “vital que se acondicione esta calle para así vertebrar el tráfico rodado”, tanto de ida como de vuelta, “reduciendo así la carga de tránsito por el casco histórico”. Un objetivo ampliamente compartido y que precisa impulso institucional.