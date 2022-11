Los otros frutos de las mareas

El temporal de los últimos días ha agitado las aguas y trasladado hasta las playas ingentes restos que las riadas arrastran a la costa. Es el caso de A Xunqueira, en Moaña, donde la desembocadura del río de A Fraga o de Os Ladróns se ha convertido en un meandro donde flotan las hojas, cacharros de pesca y otros artilugios que se acumulan como una playa artificial.

El ahorro energético va a dejar helado al alcalde de Bueu

No sabemos lo que hará en su casa particular, pero en su despacho Félix Juncal puede presumir de ahorro y eficiencia energética. El hombre se pasa el día apagando la luz que otros encienden de manera innecesaria y se cuentan con los dedos de la mano las jornadas en las que enciende la calefacción. A este paso se nos va a quedar helado, si es que no lo hace antes su Atlético de Madrid, que este año se empeña en darle disgustos. A lo mejor esa temperatura tan fresca es la clave para que se mantenga tan fresco y lozano.

El mundial es menos mundial sin la afouteza de nuestro Aspas

Pues sí, hoy comienza el mundial de fútbol en Catar. Que nos digan lo que quieran, pero eso de un mundial en el mes de noviembre, con aficionados de pega, sin poder beberse una cerveza y aún por encima sin el máximo goleador español de las últimas temporadas, nuestro Iago Aspas, suena casi casi a mundialito. Esperemos que a Luis Enrique le salga bien la apuesta, aunque lo de dejarse en casa a los goles con sello de calidad “Celta de Vigo” no parece buena idea. Porque los máximos goleadores nacionales son Aspas, Borja Iglesias, Joselu y Brais Méndez. ¿Les suenan?