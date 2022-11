Música desde lo más profundo de la cocina

Recorriendo las calles y balcones del centro urbano a primera hora de la mañana y poniendo música al amanecer. Así comenzaron ayer los integrantes de la banda Belas Artes de Cangas las celebraciones por el día de Santa Cecilia. La noche llegaría con un concierto en el Auditorio en el que recurrieron a utensilios cotidianos que se pueden encontrar en cualquier cocina para hacer música, además de sacar una sonrisa al respetable con números de clown acompañando las distintas obras. En Moaña, la banda Airiños do Morrazo interpretó un repertorio vinculado al ciclo del agua.

Los músicos de O Morrazo celebran este martes, 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia, su patrona. Sin embargo, en Cangas y Moaña las bandas de música adelantaron a ayer sus conciertos para aprovechar el fin de semana. La música sonó a lo largo de buena parte de la jornada, con dos conciertos como colofón.

En Cangas la Banda Belas Artes, que ya tiene 96 años de historia, llenó las calles del casco urbano de música a primera hora de la mañana, haciendo sonar la tradicional marcha de su diana entre las siete y las ocho y media, para después reunirse en un desayuno conjunto en su local de ensayos. Participaron, en este recorrido, más de 30 músicos.

El concierto a última hora de la tarde fue en el Auditorio municipal y consistió en un acto muy especial, pues utilizaron para hacer música, además de sus instrumentos habituales, utensilios de cocina como platos o cucharas. Con el título de “Desconcierto”, los músicos sacaron una sonrisa al público acompañando las obras con escenas de clown basadas en la gestualidad, dando lugar a calurosos aplausos después de cada pieza.

Sobre el escenario, además de los integrantes de la banda principal de Belas Artes, también actuaron los músicos en formación de la Banda Escola Belas Artes, que cuenta con 15 alumnos en estos momentos. Esta agrupación interpretó las obras “African Scenes”, de Eric J. Hovi; “Concerto for Triangle”, de Mike Hannickel con Adrián Pastoriza como solista; y “Tool B or not Tool B”, de Michael Story, con Iago Caamaño y Teo Sánchez como solistas.

Ya en la actuación de la banda principal sonaron obras como “A Grand, Grand Festival Oberture”, de Sir Malcolm Arnold, que contó con Brais Veiga, Iago Vidal y Pablo González asumiendo el papel de solistas. En la obra “Sandpaper Ballet” la funció de solistas fue para Adán Rodal y Teo Sánchez; mientras que Adrián Pastoriza asumió el papel principal en la interpretación de “Cofee Serenade”, de Ted Huggens.

El “Desconcierto” de Santa Cecilia en Cangas incluyó también las obras “The Typewriter”, de Leroy Anderson; “The Happy Cyclist”, de Ted Huggens; “Variations on a kitchen sink”, de Don Gillis; y “Scherzpolka”, de Thomas Doss.

Colegio Reibón

En cuanto a la actuación de la Banda Airiños do Morrazo en las instalaciones del colegio de Reibón, a la agrupación habitual se unieron varios exintegrantes de la formación moañesa.

La banda, dirigida por David Pérez, hizo las delicias de los presentes con un concierto con el agua como hilo conductor. Comenzaron con “Ponteareas”, de R. Soutullo. Le siguieron: “Fantasía sobre tres temas populares”, de S. Couceiro; “Legend of Maracaibo”, de J. A. Pina; “The Legend of the Queen’s Annie revenge”, de R. W. Smith; y “Las playas de Río”, de K. Vlak. Cerraron con “When the rain is comming”, de T. Travis.

Por su parte, la Coral San Pedro de Domaio actuó ayer en la catedral de Santiago, en la misa del peregrino.

La Banda de Música Artística de Bueu prepara la recepción a su integrante más joven

La Banda de Música Artística de Bueu celebra el próximo sábado su concierto de Santa Cecilia, que será a las 20.00 hs en el Centro Social do Mar. Como es tradición esta fecha tan especial servirá para dar la bienvenida a la banda a los nuevos integrantes. Este año entra solo una persona, que se convertirá en la benjamina: Carmen Sánchez Paz, de solo 9 años, y que es percusionista. La joven forma parte de una familia muy musical porque en la banda ya está su madre, que toca el clarinete, y su hermano mayor, que toca la trompeta.