Cangas ya tiene proyecto para arreglar las casas de maestros de Nazaret y darle un alquiler social

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ya ha remitido al Concello de Cangas el proyecto de rehabilitación de las antiguas viviendas de profesores en el barrio de Nazaret para destinarlas a uso social, probablemente en alquiler para jóvenes. Con este trámite se completa la documentación necesaria para presentar una solicitud de subvención con fondos europeos Next Generation a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), con la que la alcaldesa espera sufragar las obras. El gobierno local también está trabajando en una ordenanza que permitirá “crear una bolsa de demandantes y regular la cesión de esos inmuebles”, anuncia.

Victoria Portas asegura estar más cerca de lograr una de las principales aspiraciones que se marcó al asumir el cargo y en la que ya se había volcado siendo concejala de Servizos Sociais. Con la reciente desafectación de tres viviendas por parte de la Consellería de Cultura e Educación, son ya seis las viviendas de los profesores correspondientes a los bloques 2 y 3 que el gobierno local tiene a disposición y prevé frenar su deterioro y reformar para destinarlas a familias vulnerables del municipio. El Concello también apura el acondicionamiento de la conocida como “Casa dos Pobres”, aunque estas dependencias se orientarán a dar refugio de emergencia social.

Aunque no se trata de una competencia estrictamente municipal, la regidora considera “prioritario” para su gobierno facilitar el acceso de la población canguesa a una vivienda digna, fomentar el arraigo y fijar población. El Concello solo dispuso, en algún momento, de una vivienda para uso social, la referida Casa dos Pobres, aunque en los últimos años estuvo practicamente inoperativa por reformas y problemas de okupación que, por fin, parecen solventados.

También en los últimos meses la Diputación de Pontevedra dio luz verde a un paquete de subvenciones a través del Plan Concellos para ejecutar proyectos entre los que estaría incluido el de “adecuación funcional” de tres de las antiguas viviendas de maestros en el barrio de Nazaret para darle un uso social, aunque en la práctica se destinó todo el importe a dotar de servicio de saneamiento a los inmuebles situados en la Baixada a Francón.

Eficiencia energética

La regidora reconoce que desde el Concello llevan años planificando acondicionar esas viviendas y que si hasta ahora no se acometió ninguna reforma es porque no se podía arreglar el tejado mientras no se lograra la cesión de un bloque completo, de cuatro viviendas que comparten tejado. Logradas las cesiones, Portas acaba de recibir el proyecto de rehabilitación de seis viviendas para “convertirlas en energéticamente eficientes destinadas a alquiler social o a precio alcanzable”. En la planta baja figuran el portal de acceso, cuarto de instalaciones y dos viviendas de 255 metros de superficie útil cada una; en la planta primera, la escalera y dos viviendas; y en la cubierta, los cuartos de instalaciones comunitarias. Pero es necesario que lleguen fondos para hacerlo realidad.