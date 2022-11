El gobierno de Cangas espera un plan para Altamira del fondo de inversiones que compró los terrenos

Pendiente de salir a subasta de un momento a otro, después de haber agotado su trámite en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Cangas, el edificio que preside la antes denominada Praza da Palma, es uno de los mayores ejemplos de la urgente necesidad de sacar adelante un Plan Xeral, que ahora corre más peligro que nunca.

El gobierno local está en plenas y duras negociaciones con la empresa encargada de elaborar el documento, Monsa. La empresa exige más dinero, pero no solo esa es la razón de las diferencias entre las partes. El gobierno local actual quiere modificar el borrador y atender así en una propuesta aprobada en el pleno, que obliga a acabar con las Áreas Integrales de Actuación. Ayer se aseguraba que las diferencias de criterio eran importantes y, además, el gobierno local exige compensaciones por el hecho de que no haber entregado a tiempo el Inventario de Bienes Municipales, que había sido una mejora presentada por la empresa.

El documento, según el actual gobierno, no se entregó a tiempo ni en forma. Las exigencias de más dinero por parte de la empresa viene derivada de los trabajos para adaptar el documento a la nuevas leyes relacionadas con el Suelo y la Costa.

Las conversaciones duran ya demasiado tiempo y permanecen estancadas ahora mismo, aunque se trate de disimular. Y aunque nadie quiere pronunciar la palabra, cada vez está más cerca la rescisión del contrato mediante un acuerdo en el que no salga mal paradas las partes; algo parecido a lo que ya sucedió en la época de Consultora Galega, cuando gobernaba el PP en coalición con el partido independiente de Nardo Faro Lagoa.

En el año 2020, en plena pandemia, un fondo de inversiones, con sede en Luxemburgo y de capital mayoritariamente chino, se hizo con las parcelas que están ocupadas hoy en día por el aparcamiento público de Altamira, que permite el estacionamiento de más de 800 vehículos, vital ahora mismo en Cangas. Esos terrenos forman parte del PERI que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiro abajo porque no se habían reservado viviendas de Protección Oficial. Era la segunda fase del desarrollo urbanístico que se proponía con la construcción del gran edificio de la Plaza de A Palma.

Representantes del citado fondo de inversiones, que en Cangas también se habían hecho con el local del Comedor Social, se reunieron con miembros del gobierno de Cangas, con la intención de que el Concello delimitara sus fincas, trabajo que en un principio se rechazó, pero que ahora se está llevando a cabo. Al gobierno local de Cangas, muy al contrario de lo que se podría pensar, desea que los representantes del citado fondo de inversiones se ponga en contacto con ellos para presentar un proyecto para activar el desarrollo urbanístico. El propio concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, manifestaba ayer que le gustaría que la propiedad propusiera un plan para la zona, un territorio que une el norte y el sur de Cangas. Hay que tener en cuenta que cualquier proyecto que se presente para la zona tiene que ser aprobado por el Concello de Cangas, de ahí que se antoja que haya buen entendimiento entre las partes. El desarrollo urbanístico de esta zona, sostenible y moderado supondría un plus para un municipio como el de Cangas.

El futuro urbanístico pasa también por A Rúa, con el proyecto de Amgecabe

Futuro urbanístico de Cangas pasa también por la zona de A Rúa. Pendiente también de las autorizaciones pertinentes, Amgecabe tiene un proyecto para la zona, que esta vez no está relacionado con la construcción de un Centro Integral de Saúde (CIS). En abril presentó licencia para la construcción de una zona comercial y hostelera con un cine al aire libre. La sociedad presentó un proyecto básico de ejecución con los informes técnicos favorables del Concello. Se trata de un proyecto que no necesita una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Se trata de una inversión que alcanza el 1.600.000 euros. A Rúa es la zona de expansión comercial de Cangas y también de equipamiento. Es ahí donde se pretende construir el CIS, aunque en la actualidad todo el proceso para la consecución de terrenos está paralizado. Tras fracasar el primer intento de adjudicación del plan especial debido a que el Colegio de Arquitectos entendía que no se consignaba cantidad suficiente para hacerlo, ahora el gobierno local pretende recurrir al procedimiento negociador sin publicidad. Los trámites burocráticos paralizan este plan, que está pendiente de que se aprueben pliegos de contratación. Sobre Massó no hay proyecto ninguno. Existe uno que no tiene carácter oficial, pero que presentó el mismo arquitecto que realizó el proyecto de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas para que, otro centro comercial, pueda ampliar en Cangas su instalaciones: Eroski, en la avenida de Vigo. Además, para Massó sí que es imprescindible aprobar un Plan Xeral.